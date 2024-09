Una pareja argentina y su bebé casi pierden la vida en el mar, por error del capitán de un ferry

Se vivieron momentos de tensión en la exótica isla de Mykonos, Grecia, mientras un grupo de pasajeros descendían de un ferry. Debido a un error del capitán, la plataforma que los conectaba a tierra se soltó y una pareja argentina y su bebé de seis meses casi caen al mar. Aún así, lograron salvarse de milagro y no se registraron víctimas fatales.

Agustina Kupsch, la joven que vivió momentos de pánico de la mano de su pequeño hijo y su esposo, relató que la rampa se desprendió del barco, logrando que todos perdieran el equilibrio y las valijas cayeran al agua: "Nosotros tres estamos bien, no tenemos ningún rasguño, solo mi marido que se llevó la peor parte, porque nos salvó la vida a mi bebé y a mi. Le quedaron dolores en la espalda y brazos".

La plataforma por la cual descendían era la misma que utilizaban para bajar los autos, algo que les llamó la atención porque no suele ser así. "Había muchísima gente en el ferry, estábamos bajando y en un momento empezamos a escuchar gritos. Yo veo que se empieza a mover la plataforma pero no tomo dimensión. Mi mirado grita, dice 'soltá el carrito', lo suelto y él me agarra y me tira al piso, y quedamos colgados de la plataforma", contó en diálogo con TN.

Agustina, sobreviviente del accidente en el ferry de Grecia, junto a su bebé. Foto: Instagram

El capitán, según se sospecha, activó accidentalmente los motores del ferry, con lo cual se desató del puerto y se comenzó a mover. Es por ello que la plataforma cayó al mar con las valijas y demás objetos personajes de todos los pasajeros.

"Si caía al agua, me chupaba el motor"

"Yo estaba con el carrito, el bolso de mi bebé. Y por suerte, por fortuna, porque hoy no estaríamos hablando de la misma manera, mi bebé estaba en la mochila portabebés con mi marido, él lo tenía por delante, y él cargaba las dos maletas. Yo iba por delante. Mi marido tiró las valijas, se agarró con un brazo de la plataforma y con el otro brazo llegó de milagro a agarrarme a mi", recordó la argentina, que se dedica a la antropología.

Entonces, añadió: "Cinco minutos antes, yo me había puesto el buzo con una capucha y me llegó a agarrar de la capucha, porque si me hubiese caído al mar, esa es otra cosa que tomé dimensión después, como activaron los motores me hubiese chupado el motor y no había manera de salir".

Aún así, aseguró que no llegó a caer nadie al agua "de milagro" ya que todos pudieron agarrarse de las barandas. "Nosotros quedamos colgando. Y, de hecho, la tripulación no nos ayudó hasta último momento. Más bien, nos ayudaron otras personas. Había una pareja de mexicanos que lo ayudaron a mi marido, lo sostuvieron. La tripulación actuó con suma negligencia, porque en ningún momento nos alertaron de lo que pasaba".

Agustina, lo único que podía gritar en esos momentos de pánico y desesperación, era: "¡Mi bebé! ¡Mi bebé!", una y otra vez. El incidente ocurrió arriba del ferry Jumbo Jet, de chipriota, sobre el puerto de Mykonos. De momento se están realizando procedimientos de control interno para investigar lo ocurrido.