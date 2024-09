La nueva autorización que necesitan los argentinos para viajar al Reino Unido

A partir del 8 de enero de 2025, los argentinos - que actualmente no necesitan visa para ingresar al Reino Unido - deberán obtener una Autorización de Viaje Electrónica (ETA, por sus siglas en inglés).

Este nuevo requisito, confirmado por la Embajada Británica en Argentina a través de sus redes sociales, forma parte de las políticas para aumentar los controles de seguridad sobre las personas que viajen al país.

La ETA podrá comenzar a tramitarse a partir del 27 de noviembre de 2024 y será obligatoria para todos los viajeros argentinos a partir del 8 de enero de 2025. En tanto, desde el 5 de marzo de 2025, los europeos podrán solicitar el permiso que se les exigirá para viajar a partir del 2 de abril de 2025.

Este permiso se vincula de forma digital con el pasaporte del solicitante y tiene un costo de 10 libras (aproximadamente 13 dólares). Según se informó, su vigencia es de dos años o hasta el vencimiento del pasaporte, lo que ocurra primero, y durante ese período podrá utilizarse en múltiples oportunidades para todo viaje que se realice al Reino Unido.

Este permiso está destinado a aquellos que visiten dicho país con permanencia hasta seis meses para turismo, visitas familiares, negocios o estudios de corta duración. También es válido para estancias de hasta tres meses con una visa de trabajador creativo. No obstante, no se permite realizar trabajo remunerado o no remunerado, ni solicitar fondos públicos. Aquellas personas que deseen casarse o registrar una unión civil deberán solicitar una visa de visitante específica para esos fines.

El anuncio de la Embajada Británica sobre el nuevo requerimiento para ingresar al Reino Unido.

El proceso de solicitud es sencillo y se puede completar de manera online o mediante la aplicación ETA del Reino Unido, disponible en App Store y Google Play.

Se requiere tener a mano el pasaporte válido con el que se viajará, acceso a un correo electrónico y una tarjeta de crédito, débito, Google Pay o Apple Pay. Además, es necesario cargar o tomar fotografías tanto del pasaporte como del rostro del solicitante durante el proceso.

Cabe destacar que no se puede solicitar el reembolso una vez presentada la solicitud, y cada persona, incluidos bebés y niños, debe tener su propia autorización ETA. Aunque generalmente la respuesta se recibe en un plazo de tres días hábiles, en algunos casos puede tardar más. Si se necesita viajar con urgencia, se recomienda realizar la solicitud con suficiente antelación, ya que no se permite abordar un vuelo hacia el Reino Unido sin contar con este permiso aprobado.

Es importante señalar que, aunque la ETA otorga autorización para viajar, no garantiza la entrada al país. Al llegar al Reino Unido, todos los viajeros deberán pasar por un control fronterizo donde un oficial revisará los documentos y decidirá sobre su ingreso. Este paso es obligatorio, aun si la ETA fue previamente aprobada.

Para obtener más detalles sobre la ETA y sus requisitos, los interesados pueden acceder al sitio web oficial de la Embajada británica, donde encontrarán guías detalladas sobre cómo utilizar la aplicación y los pasos a seguir en caso de dificultades durante el proceso de solicitud.

Este nuevo sistema forma parte de una política migratoria más rigurosa por parte del Reino Unido, con el objetivo de optimizar la gestión de los viajes internacionales y fortalecer la seguridad fronteriza.