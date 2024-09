Antioxidante y cardioprotector: los beneficios para la salud del chocolate

Cada 13 de septiembre se celebra el día de un alimento que reúne millones de fanáticos en todo el mundo: el Día Mundial del Chocolate, producto elaborado a base de cacao, muy sabroso y asociado al placer, pero ¿también a la salud? Vamos a descubrirlo, pero antes conozcamos un poco de su historia.

El motivo por el cual se festeja el Día del Chocolate es el homenaje al nacimiento de dos personas impulsoras de la industria de este alimento, ellos son Roald Dahl, autor de "Charlie y la Fábrica de Chocolate" y Milton Hershey, fundador de la fábrica de chocolates más grande de Estados Unidos.

Un alimento que reúne millones de fanáticos en todo el mundo. Foto: Freepik.

El chocolate en barras o tabletas, como lo conocemos hoy, surge cerca de 1899 en Estados Unidos, pero para lograr esto hay mucha historia detrás, deberíamos remontarnos hace unos tres mil años directamente al origen del cacao. En América Central, los indígenas utilizaban la pulpa de las vainas de cacao para producir una bebida similar a la cerveza, gracias a esto comenzaron a utilizar las semillas que quedaban disponibles para la producción de otros alimentos, allí surge la bebida del chocolate.

Hoy consumimos el chocolate principalmente en forma de barras y lo hacemos generalmente cuando queremos algo que nos genera placer y, por supuesto, el chocolate lo logra, sus componentes hacen de este alimento una explosión de sabores y sensaciones en nuestro cuerpo que, a la mayoría de las personas, nos encanta, pero las ideas dietantes y restrictivas que nos fueron enseñando a lo largo de la vida nos hacen colocar al chocolate en el grupo de alimentos prohibidos o podríamos decir, en una de las opciones del famoso “permitido”, ya que se lo suele considerar como un alimento nutricionalmente no tan interesante, alto en grasas y en calorías.

Hoy consumimos el chocolate cuando queremos algo que nos genera placer y, por supuesto, el chocolate lo logra. Foto: Shutterstock.

Primero recordemos que no hay permitidos porque no hay prohibidos, tenemos que elegir los alimentos que deseamos, en la porción que necesitamos. Pero es interesante y hermoso saber que puedo elegir un trozo de chocolate para que sea parte de mi hábito y día a día saludable, no solo por placer, sino también por sus propiedades. El cacao es rico en catequinas y otros flavonoides que le otorgan al chocolate una gran capacidad antioxidante y también carácter cardioprotector. Frente a esto, es indispensable aclarar que no todos los chocolates son lo mismo. Cuando hablamos de chocolates estamos abriendo una puerta muy amplia: negros, blancos, con leche, rellenos, aireados, crocantes, en pasta, en rama y la lista podría seguir.

Para poder elegir un chocolate que reúna las características de rico y saludable deberíamos analizar su composición, la misma debe tener la mayor cantidad de cacao, por ejemplo alcanzar un 70%, y si en los ingredientes no está presente el azúcar y es de producción local o podríamos decir “más caserito” aún mejor, ya que el tratamiento del grano de cacao durante la transformación industrial pueden afectar el contenido de las sustancias benéficas y puede haber un agregado de numerosos ingredientes industriales, por lo que mientras menos procesado sea el producto mucho mejor. Mientras más manteca de cacao y azúcar contenga menor será su carácter saludable y mayor su composición grasa.

Para poder elegir un chocolate que reúna las características de rico y saludable deberíamos analizar su composición. Foto: Shutterstock.

¡Feliz día chocolate! Festejemos el consumo de alimentos que, además de darnos placer, tienen un impacto favorable en nuestra salud. Recordá que es recomendable optar por aquellos que cuentan con alto porcentaje de cacao entre sus componentes y que un trozo de chocolate, porque no, puede ser un trocito de salud.

Virginia Busnelli.

* Dra. Virginia Busnelli, (MN 110351), Médica especialista en nutrición con orientación en obesidad. Directora del Centro de Endocrinología y Nutrición CRENYF.