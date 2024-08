Los incendios ya afectaron a más de 4.500 hectáreas en los Valles Calchaquíes

Desde fines de julio, en la zona de los Valles Calchaquíes y San José de Chasquivil, en la provincia de Tucumán, se originaron una serie de incendios que hasta el momento han afectando a alrededor de 4.500 hectáreas.

Si bien la situación ha podido ser controlada en las últimas horas gracias a la intervención de un avión vigía que monitoreó el avance de las llamas, que avanzaron hacia la zona de San José de Chasquivil, uno de los frentes llegó a una zona de pedregales, lo que motivó a que no pudiera avanzar más el fuego.

Según se informó desde Defensa Civil, las pérdidas en la región son significativas, y superan las 4.500 hectáreas afectadas. Desde la ciudad de San Miguel de Tucumán, se pueden observar parte de las laderas del cordón montañoso quemadas.

Productores agropecuarios señalaron que varios cultivos fueron destruidos por los incendios y aunque algunos animales, como caballos y vacas, sufrieron quemaduras. Además, equipos sanitarios asistieron a pobladores de Tafí del Valle y San José de Chasquivil, que aspiraron humo y tuvieron problemas en sus vías respiratorias al tiempo que presentaron molestias en su visión.

La magnitud de los incendios hizo que desde el Ministerio de Seguridad iniciaran una fuerte campaña de difusión para recordar la reglamentación vigente que prohíbe la quema de maleza y el inicio de fuego.

Al respecto, el director de Defensa Civil, Fernando Torres, emitió una alerta respecto a la situación actual de incendios en la región.

El funcionario detalló que el viento intenso en la zona de las cumbres de Quilmes y el Cajón, afecta a estos incendios que afectan los Valles Calchaquíes, que se extienden por las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca.

El gobernador Osvaldo Jaldo expresó que el Gobierno de la provincia de Tucumán ya está asistiendo a los damnificados por los incendios. Foto: Comunicación Tucumán

Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo expresó que el Gobierno de la provincia de Tucumán ya está asistiendo a los damnificados por los incendios ocurridos en distintas localidades de los Valles Calchaquíes tucumanos y San José de Chasquivil.

"Gracias a Dios, no hemos tenido que lamentar víctimas fatales. Esto ya es importante. No hay duda que la quemazón en los cerros ha causado un daño. No nos olvidemos que en esa zona está radicada por pequeños y medianos productores que viven de la cría de ovejas, vacas y caballos. Es decir, que los utilizan como herramientas de trabajo", recordó Jaldo.

"En Tafí del Valle hemos distribuido alimentos. Los animales quedaron encerrados. No tienen pasto para comer porque se quemaron. Les llevamos alimento balanceado, maíz quebrado, rollos -de alfalfa-, de tal manera de que se puedan alimentar los animales en los corrales", expresó.

El mandatario provincial también informó que este martes partieron diez camionetas rumbo a Anfama para asistir la segunda zona que sufrió incendios: “San José de Chasquivil, Anfama y Ancajuli. Ahí no se puede llegar en camión, así que salieron diez camionetas también con alimentos para animales que quedaron encerrados y no tienen pasturas", dijo Jaldo.

Respecto a las denuncias sobre que los incendios fueron intencionales, señaló: "Desde las heladas de hace unas semanas, hemos recibido alrededor de 20 denuncias diarias de diferentes tipos", indicó.

Finalmente, abordó la cuestión de la responsabilidad y sanciones por originar este tipo de siniestros. "El Ministro de Seguridad informó que se están llevando a cabo investigaciones y se tomarán las medidas correspondientes. Hay un compromiso concreto para sancionar a quienes causen incendios intencionales", subrayó.