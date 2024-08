Sentido de pertenencia: ¿cambia a los 50 años?

En el mismo momento que estoy escribiendo este artículo, Venezuela está desdoblada por el resultado de las urnas. Conozco muchas personas exiliadas de Venezuela, he trabajado con ellas, han trabajado para mí, tengo algún que otro amigo/a de actividades recreativas. Pero tengo un cariño especial por las mujeres 5.0 que han llegado a la Argentina, con su familia o solas y de repente su sentido de pertenencia desaparece o sufre una verdadera crisis. Y si a ese exilio le agregamos los propios cambios y duelos que pasamos las mujeres 5.0 por la menopausia, la crisis es completa, pero se puede trabajar en ella y cambiar dicho padecimiento, que pocos pueden comprender.

Los cambios físicos más el exilio son verdaderos viajes de búsqueda, viajes de descubrimientos, un viaje que intenta encontrar un nuevo propósito en esta vida después de los 50 años, cambios y deseos por renovar. Cada una hará su propio viaje, su manera específica de realizar ese viaje, pero todas necesitaremos crear nuevos espacios de pertenencia. País nuevo, cultura nueva, olores nuevos, afectos distintos junto a un cuerpo que cambia, que no podemos darle una forma definitiva mientras cambia y todo esto lo más probable es que cause cierta angustia, melancolía, desconcierto, no encontrar donde reflejarnos, en definitiva, perdernos por un tiempo.

Como todo viaje, es una aventura, pero como toda aventura no sabemos que sucederá. Eso sí, somos las capitanas de nuestro barco y solo nosotras podemos dirigirlo. Hablamos de libertad en el exilio y de poder enfrentarnos con nuestras propias tormentas, miedos, bloqueos mentales, con el ser una nueva mujer que maneja su propio camino, hacia sus propias metas, aunque todavía no estén a la vista.

Llegamos a puerto, llega la menopausia, todo junto sin darnos aire. Inhalamos y exhalamos aceptando todas nuestras emociones negativas, sabiendo que son parte de un proceso intenso pero que puede darnos muchas satisfacciones también. ¿Por qué no?

Llegan y se establecen en el país, dejan atrás sus costumbres por otras nuevas, su cuerpo productivo por uno para el descanso. Muchos cambios pero explorando, caminando, saboreando, escuchando nuevos sonidos se construye la primer parte de este nuevo sentido de pertenencia (el interno y el externo).

No es fácil, pero sí muy importante el poder desafiar los pensamientos negativos (baja autoestima, miedo a lo desconocido, al no poder continuar) y avanzar con determinación para superar cualquier inquietud que surja. Al enfrentar y comprender dudas y miedos, podremos encontrar las herramientas necesarias para superarlos, y enfocarnos en actividades que nos traigan alegría y satisfacción.

Imagina un lugar donde te sientes aceptado, valorado y querido por ser quién eres. Un espacio donde encajas perfectamente y donde tus opiniones importan y tus experiencias son compartidas. Esa sensación, que puede aparecer en un grupo de amigos, en la familia o en una comunidad, es lo que llamamos el sentido de pertenencia.

¿Qué es el sentido de pertenencia?

El sentido de pertenencia hace referencia a la sensación de conexión, identidad y aceptación que sentimos al ser parte de un grupo. Es ese sentimiento reconfortante por ser parte de algo, que aporta seguridad la cual es esencial para nuestro bienestar emocional.

Para comprender mejor el sentido de pertenencia, es importante diferenciar los distintos tipos de pertenencia.

Pertenencia social: es la conexión con amigos, compañeros de trabajo o comunidades online. Este tipo de pertenencia se basa en compartir intereses, valores o metas. Por ejemplo, ser parte del club de lectura o grupo de baile.

Pertenencia familiar : se refiere a la sensación de pertenecer a una unidad familiar, donde hay lazos biológicos o adoptivos. La familia tiene un papel crucial desde la infancia, ya que proporciona fuertes relaciones y vínculos emocionales.

: se refiere a la sensación de pertenecer a una unidad familiar, donde hay lazos biológicos o adoptivos. La tiene un papel crucial desde la infancia, ya que proporciona fuertes relaciones y vínculos emocionales. Pertenencia cultural: se relaciona con la identificación con una cultura, grupo étnico o comunidad. Incluye idioma, tradiciones, religión y valores.

La terapia de grupo nos permite compartir nuestras experiencias con otras personas que puedan estar pasando por situaciones similares.

El sentido de pertenencia se desarrolla y pasa por distintas etapas

En la edad adulta, el sentido de pertenencia puede encontrarse en la participación en comunidades más amplias, como grupos sociales. La satisfacción laboral y el bienestar emocional pueden estar vinculados a sentirse valorado y aceptado. Y aquí haremos un stop en la información para hablar en especial de las Mujeres 5.0.

El vivir en sociedad, sea cual sea su cultura es fundamental. Si se pudiera incluir actividades con mujeres 5.0 que pasan por la misma etapa sería ideal para que puedan ver en la otra mujer (como un espejo) que sucede, como sucede y que es la menopausia. Grupo que podría dar contención y a su vez un lugar a donde acudir antes los miedos similares, molestias, angustias y preocupaciones que provoca esta etapa.

Las personas somos seres sociales y, por tanto, el sentido de pertenencia es fundamental para nuestro bienestar psicológico. Contribuye a mejorar nuestra autoestima, reducir el estrés y el sentimiento de soledad, mejorar la capacidad de resiliencia y estar más satisfechos emocionalmente. El sentido de pertenencia disminuye el estrés y la ansiedad, la depresión y los problemas en la autoestima. Nos protege del aislamiento social crónico que nos afectaría negativamente en la calidad de vida y salud mental.

Existen diversas intervenciones y estrategias que pueden ayudarte a desarrollar y mejorar tu sentido de pertenencia:

Terapia de grupo: La terapia de grupo nos permite compartir nuestras experiencias con otras personas que puedan estar pasando por situaciones similares. Esto hace que se cree un espacio en el que sentirse comprendido y aceptado, lo que fortalece el sentido de pertenencia.

Terapia individual: Un terapeuta puede trabajar en experiencias, traumas o patrones de pensamiento que puedan estar afectando al sentido de pertenencia.

Y el que más me gusta recomendar para el favorecer el sentimiento de pertenencia para Mujeres 5.0 es la participación en grupos y comunidades: Participar en actividades en grupo es una excelente forma de fortalecer el sentido de pertenencia. Compartir intereses, gustos y/o actividades placenteras con otros ayuda a crear conexiones importantes y que nos aporten cosas positivas.

¿El sentido de pertenencia, cambia en las Mujeres 5.0?

Debido a tantos cambios físicos y emocionales nos sentimos con la necesidad de redefinir nuestras conexiones, buscando nuevas formas de pertenecer y florecer, para crear y fortalecer lazos únicos. Explorar tu interior es fundamental, para conocerte y luego así poder relacionarte sanamente con los demás.

Ahora sí podrán viajar sin mochilas, en busca de sueños aún no alcanzados y pertenecer y ser en cualquier parte del mundo. Daniela Rago.

