Un experto detalló los vínculos del fundamentalismo islámico en América Latina

El conflicto con el terrorismo internacional no tiene fronteras para las organizaciones criminales que asesinan a miles de personas cada año. Este terrible enemigo de una enorme cantidad de países y comunidades tiene su yugo en el fundamentalismo islámico que crece bajo la sombra de distintas organizaciones y teje sus telarañas hasta en los destinos más impensados.

Gabriel Ben Tasgal, es argentino y licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Hebrea de Jerusalén; y Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, que se especializó en el análisis del conflicto en Medio Oriente. Hace 35 años vive en Israel, donde dirige el programa Public Diplomacy – “HaTzad HaSheni”, de divulgación en español y portugués. También es autor de varios libros, siendo el último de ellos 300 Preguntas en 300 palabras sobre el conflicto palestino-israelí. En una entrevista con MDZ afirmó: "La cabeza de víbora es Irán, pero quien tiene el poder bélico es el Hezbolá"

-¿Cuál es la situación hoy en Israel con respecto al conflicto con Hamás, Hezbolá e Isis?

-Israel tiene que recuperar su capacidad para amedrentar, su poder de disuasión y, para poder recuperarlo después del 7 de octubre, se debe golpear a varios. La cabeza de víbora es Irán, pero quien tiene mayor poder bélico es Hezbolá. Se puede decir que gran parte del ataque hacia Hamás se terminó y, hora seguirá un ataque táctico y continuo para debilitar a Hamás lo más posible. Por otra parte, está esperando que Hezbolá responda en forma contundente así lleva a cabo una embestida fuerte. A Israel le conviene una guerra ahora con Hezbolá y no más tarde.

-¿Por qué?

-Porque Hezbolá tiene unos 200 mil cohetes de los cuales gran parte son misiles, si Israel los deja construir más cohetes y pasarlos a misiles con motor tendrá más capacidad bélica. Entendemos que esta capacidad bélica va para peor y si hay que enfrentarse para no repetir un 7 de octubre 2023 hay que hacerlo lo antes posible.

-¿Parte del financiamiento del Hezbolá, se lleva a cabo en Foz de Iguazú, sigue por San Pablo y llega a Medio Oriente vía Venezuela?

-Hezbolá tiene varias fuentes de ingreso. Durante años la más importante fue Irán y la segunda parte de ingresos es lo que llega por donaciones. En el año 2006 la capacidad de recibir dinero de Irán mermó debido a las acciones militares contra este país y por eso mermó la capacidad de financiamiento a Hezbolá, por eso este grupo terrorista tuvo que salir a buscar dinero y descubrieron que era un buen ingreso conseguir algo que les de capacidad económica continua: la droga. Por esto comenzaron a fabricar estupefacientes en base a amapolas denominada Captagíoln que se consigue principalmente en Líbano y en Siria.

Gabriel Ben Tasgal, experto en política del Medio Oriente y terrorismo.

Lo que hizo Hezbolá es contactarse con miles de musulmanes chiitas que deambulan en el continente americano y, en países como Perú o ciudades como Foz de Iguazú o Ciudad del Este, lavan dinero. Llegaron a un acuerdo con los narcos donde estos distribuyen y Hezbolá lava dinero. Se estima que tienen unos 500 millones de dólares anuales de ganancia. Estados Unidos investigó en serio este tema hasta que la política del expresidente Barack Obama desarticuló el programa Cassandra que permitía ver la influencia chiita en América Latina y no podemos enterarnos de nuevas influencias de chiitas en el tema drogas.

-¿Cree que hay alguna relación comercial y de amistad entre musulmanes chiitas de Foz de Iguazú y de Ciudad del Este que apoyan al Hezbolá con el Comando Vermelho y con el movimiento revolucionario campesino paraguayo?

-Hezbolá y los chiitas en América Latina penetran levantando centros comunitarios y captando cristianos para convertirlos al islam chiita. Otro camino es contar con medios de comunicación para poder difundir el chiismo contratando a periodistas latinoamericanos; otra forma de penetración es pagándole a políticos; tienen relación con el etnocacerismo chileno, argentino, peruano y ecuatoriano que toman el modelo de la revolución islámica como un eje inspirador y, por último, están metidos en la comercialización de drogas. Estos son los patrones de Hezbolá y de los chiitas.

-¿Otro eje de relación puede ser Maduro en Venezuela?

-Tanto la Venezuela de Maduro, como Nicaragua y Bolivia son la entrada a América de Hezbolá y los chiitas. El exvicepresidente de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de origen sirio-libanés a través de su padre, liberó diez mil pasaportes a chiitas que deambulan por el continente americano, por eso Venezuela es la gran entrada, pero no la única. En el caso específico de Paraguay, hay que estar atento a lo que sucede en Bolivia.

-El fuerte comentario es que Qatar organizó el Mundial de Fútbol 2022 para lavar dinero de grupos islámicos cercanos a grupos terroristas. ¿Qué puede decir al respecto?

-Hay dos países que son considerados los promotores del yihadismo: Turquía y Qatar. Este último intenta comprar influencia política financiando universidades o poniendo publicidades en las camisetas de fútbol como lo hizo en Boca Juniors. La influencia de Qatar es muy fuerte en Estados Unidos, en algunos lugares de Europa y menos en América Latina. En esta zona hay más influencia de musulmanes chiitas que sunitas, por eso la influencia de Qatar en América es menor, pero puede aumentar en la medida que las naciones le den posibilidades de ingresar.

-Insisto con el tema del Mundial de Futbol 2022. ¿Su organización les permitió “lavar” dinero?

-Más que nada lo que les interesó fue blanquear la imagen pública de Qatar. De esta forma se mostraron como los líderes del mundo musulmán sunita. El mayor competidor en ese sentido es Arabia Saudita que, ahora quiere que la FIFA le asigne la realización de un Mundial de fútbol, el tema pasa por si puede sobornar como lo hizo Qatar.

Por lo que usted dice, la xenofobia y el antisemitismo que se está produciendo en las universidades de Estados Unidos provienen de Qatar. Tengo entendido que este país ingresó unos 4.200 millones de dólares en las universidades de Estados Unidos…

-Sí. Hoy el antisemitismo lo financia mayormente Qatar, pero también tiene que ver con la emigración musulmana proveniente de Medio Oriente y el otro impulsador del antisemitismo es la extrema izquierda.

-Estamos a pocas semanas del 7 de octubre, fecha en que se conmemorará un año del ataque terrorista de Hamás en Israel. ¿Qué análisis hace? ¿Qué análisis hace del accionar del gobierno de Netanyahu para erradicar a los grupos terroristas? ¿Puede suceder un nuevo ataque de Hamás?

-Una de las falencias que veo en los medios de comunicación es considerar que el problema es Netanyahu y su Gobierno. El problema es mucho más grave, estamos en presencia de un conflicto religioso entre el islam radical que no acepta ningún Estado judío y también persigue a los cristianos. Después del triunfo que tuvo Hamás al atacar a Israel el pasado 7 de octubre, Israel debería recomponer su capacidad para amedrentar y eso se hace a través de una serie de acciones bélicas y políticas pero el tema es que Israel aún no se recuperó del atentado, más allá de los ataques a Hamás en la Franja de Gaza. Hamás ya no gobierna la Franja de Gaza y, esto está demostrado con las imágenes de Israel matando a los líderes de Hamás.

-¿Se puede llegar a negociar con Hamás la devolución de las personas secuestradas?

-Sí, de hecho, se está llevando a cabo. Israel podría pactar el cese del fuego por un tiempo determinado a cambio de la devolución de rehenes vivos. La pregunta es: ¿Israel va a parar de combatir contra Hamás, aunque sea un tiempo?, me cuesta creerlo. Yo creo que Israel va por la cabeza de Hamás porque es la única forma de recomponer la situación.

-¿Cómo nace el grupo terrorista Hamás?

-Hamás es producto de la hermandad musulmana que es una respuesta en contra a los valores occidentales después de la Primera Guerra Mundial y la hermandad musulmana en la Franja de Gaza desde 1987 se llama Hamás. Lo que sucedió es que Israel no vio venir hasta qué punto la acción ideológica y bélica futura; de la misma manera que Argentina no se da cuenta ahora que las acciones ideológicas de los musulmanes chiitas pueden terminar en una violencia física.

-¿Cómo puede influir las elecciones en Estados Unido con respecto a la situación en Medio Oriente?

-Yo creo que la demócrata Kamala Harris sigue la ideología del expresidente Barack Obama de pensar que para calmar a Irán hay que meterlo en la cocina de las Naciones Unidas y esa ideología en Medio Oriente fue considerada un error. En cambio, el republicano Donald Trump está tan loco que es más creíble para Medio Oriente porque trasmite que habla el idioma de Medio Oriente. Si se consulta en esa región a quien quieren como presidente en Estados Unidos, la contestación es Donald Trump.

-¿Cómo influye en el conflicto de Medio Oriente que el presidente Milei sea aliado a Israel? ¿Se puede pensar en un tercer atentado?

-Para llevar a cabo un atentando se debe tener intenciones y capacidades, y en la Argentina existen intenciones y capacidades. Si uno quiere vengarse de lo que pasa en Medio Oriente, a veces Irán actúa en lugares donde los dejan actuar. Si a 32 años del atentado a la Embajada de Israel y a 30 años del atentado a la AMIA todavía se sigue buscando a los culpables y no hay sentencias, el terrorismo puede llegar a pensar que en la Argentina gobierna la impunidad y eso envalentona a los terroristas, creo que es de prever que, a veces, hechos bélicos que ocurren en Medio Oriente se traducen en atentando en otro lado, por lo tanto, cuando el presidente Milei se toma en serio las amenazas de Irán hace bien. La pregunta es si Argentina tiene que llamar tanto la atención en un momento como el que se está ahora. Si Milei me consultara si Argentina debe pasar la sede de la embajada a Jerusalén, yo le contestaría que no es necesario hacerlo ahora, no es necesario que todo el mundo hable de la Argentina en medio de una guerra.