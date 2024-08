Orgullo: quiénes son los dos soldados del Ejército Argentino que pelearon por una medalla en París 2024

Que muchas de las delegaciones deportivas que participan de los Juegos Olímpicos de París 2024 estén integradas por miembros de las fuerzas de seguridad no sorprende; incluso en representaciones como la de Suiza, por ejemplo, la mitad de los atletas pertenece a alguna repartición militar.

Sin embargo, nunca deja de ser motivo de orgullo cuando un soldado argentino se destaca en alguna competencia internacional. Sucede muy a menudo, por caso, en la equitación, una disciplina de la que suelen participar jinetes entrenados en esta práctica como parte de su formación militar.

Algo idéntico a lo que ocurre con miembros de las fuerzas armadas que muestran una especial capacidad deportiva para las pruebas de tiro, más allá del entrenamiento habitual, como lo son en estos Juegos Olímpicos 2024 los soldados voluntarios Fernanda Russo Romero y Julián Gutiérrez.

Julián Gutiérrez. Foto: Ejército

Fernanda Russo Romero. Foto: Ejército

La dupla llegó a París para participar en las pruebas de tiro con rifle de aire a 10 metros, individual femenina y masculina y parejas mixta. Tras competir mano amano con los mejores del mundo, el soldado Julián Gutiérrez, oriundo de Catamarca, obtuvo Diploma Olímpico por su 8.° puesto en la prueba masculina.

Gutiérrez hizo un puntaje de 122,8 después de 12 disparos y se aseguró este lunes el octavo puesto. El campeón olímpico fue el chino Lihao Sheng, que un día antes había empatado con Julián.

En cuanto a Fernanda Russo, nacida en Córdoba y criada en La Rioja, la atleta llegó a París con una amplia trayectoria y después de haber obtenido varias medallas como la de plata en los Panamericanos 2015, la de bronce en 2019 y la de plata en 2023. En dupla mixta con Gutiérrez, logró la medalla de oro en los Panamericanos 2019 y en los Suramericanos 2022. Sin embargo, esta vez en Francia, Fernanda no tuvo la performance esperada y finalizó en el puesto 30 en la prueba de rifle de aire 10 metros.

Pero además de su vocación deportiva, los jóvenes dedican parte de su tiempo -el poco que les queda entre el estudio de Comercio Internacional en el caso de Julián y Gestión Deportiva en el caso de Fernanda-, al servicio voluntario del Ejército Argentino. Allí, desarrollan actividades tácticas, técnicas y logísticas, así como administrativas y aquellas necesarias para el mantenimiento y funcionamiento cotidiano de las unidades, para lo que reciben la educación e instrucción correspondiente. Julián Gutiérrez es catamarqueño.

Horas después, Fernanda compartió en su cuenta de Instagram un emotivo posteo:

"Pensaba que la vida después del 29 de Julio no iba a tener sentido. Y eso no pasó.



Pensaba que iba a estar compartiendo mi tercer juego olímpico con quien creía que era el amor de mi vida. Y tampoco pasó.



Pensaba que iba a sentir el peso de una trayectoria fugaz y volátil encima de los hombros cuando el juez diera el inicio de la competencia. Y eso no pasó. La joven compitió en tiro con rifle a 10 metros.

Pensé que iba a estar sola en esto, que nadie iba a entenderme, que nadie podía acompañarme, que practicaba un deporte individual que no conoce preparaciones en equipo. Y eso no pasó.



Pensaba que subirme al podio era lo mejor que me podía pasar en la vida. Y eso no pasó.



Moraleja: a veces las cosas terminan siendo totalmente distintas a como nos las imaginamos. Quizá el destino tiene mejores planes para nosotros. Y eso está bien".