La angustia de la vecina que entregó a Germán Kiczka: "Estoy sola y tengo miedo"

El diputado de Misiones Germán Kiczka se refugiaba en un camping municipal de Loreto en la localidad de Corrientes hasta que, gracias a una mujer que lo denunció a la policía, fue capturado este miércoles por la noche. Se trata de Julia, quien este jueves reveló que, antes de percatarse de que se trataba de un prófugo buscado por Interpol, tuvo trato con el legislador durante días.

"No tenía luz, después pude mirar las noticias y me encontré con su cara. Me asusté, casi me agarra un infarto", relata Julia. La vecina de Loreto detalló que "desde el jueves o viernes" lo veía cerca de su casa.

Julia charlaba con el diputado, antes de que supiera el complejo perfil de su nuevo vecino: "Él se sentaba a 100 metros de mí y conversaba conmigo. Me decía que estaba caído, triste y que vino para hacer un retiro espiritual", le contó la mujer a Noticiero 9.

"Fue a buscar trabajo en un vivero. Me dijo 'yo quiero trabajar ahí'. Yo le veía solo. Él primero dormía en su auto y después el muchachito de ahí le dio la piecita. Anoche yo vi las noticias y pedían su captura. Me sentí realmente mal porque estas cosas yo nunca pasé", continuó explicando Julia al cronista.

De todos modos Julia tomó la decisión: "Llamé a la policía y pedí que me acompañen a la comisaría. Les dije que estaba segura de que era él".

Inmediatamente estalló en llanto porque ahora teme por su seguridad: "Son un grupo de gente con muy mucha plata es un diputado y yo soy una mujer sola, ¿qué voy a hacer? Yo no quiero ir de mi pueblo porque esto es mi pueblo".

"Espero que no me pase nada, porque yo no voy por el dinero, voy por la justicia y la paz de los chicos. Que disfruten de su infancia ¿Por qué tantos malos tratos?", agregó la mujer en medio de su angustia.

Julia ya cuenta con custodia policial y el Gobierno de Corrientes se comprometió a protegerla. La vecina de Loreto cobrará los 5 millones de pesos que ofreció Misiones para quien logre aportar datos sobre el paradero de Kiczka.

El relato completo de Julia