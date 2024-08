Más de 60 universidades paran por 48 horas: "Estamos atravesando una profunda crisis"

Sus aulas vacías, sus pasillos a oscuras y unos carteles gigantes revisten algunos institutos denunciando que "sin salarios dignos, la UBA no funciona". Todas las universidades nacionales del país vuelven a protestar contra el Gobierno este martes 20 bajo un paro masivo de 48 horas, debido a la falta de respuesta por la pérdida salarial de sus docentes y no docentes.

Son varias las instituciones que han declarado la emergencia salarial en las últimas semanas y este es el segundo paro que realizan en el mes de agosto. Se desarrollará entre el 20 y el 21 en el marco del plan de lucha, que en paralelo sigue planificando otras reuniones y una posible marcha masiva.

Unas 61 universidades del país adhirieron al paro de 48 horas y planean una masiva marcha. Foto: UBA

El Gobierno Nacional les había ofrecido un 3% de incremento para agosto y un 2% para septiembre, para docentes y no docentes universitarios. No se habría tomado en cuenta el 40% de pérdida del poder adquisitivo de sus sueldos durante el primer semestre de este año. Se apuntó contra el Ministerio de Capital Humano por "no mostrar el menor interés en solucionar la desesperante situación salarial del sector, que ya lleva mas del 50% de atraso con respecto a la inflación".

Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), enfatizó: “Estamos llevando adelante una medida de fuerza de 48 horas acordada por todo el frente sindical universitario. Esto se produce después del paro y no inicio de clases de la semana pasada, a pesar de lo cual el Ministerio de Capital Humano no convocó a continuar con el diálogo, manteniendo la irrisoria propuesta de aumento del 3% para agosto y el 2% para septiembre”.

“Estamos atravesando una profunda crisis donde el presupuesto se va desvaneciendo mes a mes, licuando el ingreso de los docentes, nodocentes, investigadores y profesionales de la salud que desarrollan su actividad en el ámbito universitario, recibiendo a cambio salarios que están por debajo de la línea de pobreza”, agregó.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci, expresó: “Durante esta primera jornada el acatamiento está siendo prácticamente total en las 61 universidades públicas de todo el país y esperamos la misma adhesión para el miércoles”.

¿Masiva marcha universitaria?

Además del paro de este martes y miércoles, y teniendo en vistas de que será muy difícil conseguir el incremento que exigen, el 30 de agosto se desarrollará una reunión con los miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en La Pampa.

Estarán presentes también la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical Universitario y, de hecho, será en este marco que posiblemente se anuncie una nueva marcha nacional de cara a septiembre, lo cual dependerá de la respuesta del Gobierno en los próximos días. Se buscará convocar a una multitud como ocurrió el 23 de abril.