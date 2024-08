Pese a la desmentida de la Nación, continúa la polémica por el subsidio al transporte

Aunque este jueves el Secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, salió a desmentir las afirmaciones de los intendentes del interior asegurando que el Gobierno de Javier Milei había aumentado el subsidio al transporte en el AMBA, única región que mantiene el beneficio en el país, la polémica continúa.

En las últimas horas, el presidente de bloque del oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba en la Legislatura de esa provincia, Miguel Siciliano, presentó un proyecto de declaración expresando su preocupación por la situación. En ese marco, la iniciativa solicita al Gobierno Nacional un plan equitativo de subsidios.

El proyecto cuenta el respaldo de todo el bloque de legisladores que responde al gobernador Martín Llaryora y señala la "preocupación por la distribución de subsidios a los servicios públicos desde el Estado Nacional hacia las provincias, en perjuicio de las mismas". También se "exhorta al Gobierno Nacional a llevar adelante un plan equitativo de subsidios que garantice la igualdad de las provincias con el AMBA".

La iniciativa busca instruir a los senadores nacionales por Córdoba e instar a los diputados nacionales por Córdoba para que impulsen "las gestiones necesarias para asegurar el reparto de los subsidios a servicios públicos y transferencias con el objeto de que éstos garanticen los principios de igualdad, proporcionalidad de aportes, recursos y se respete el sistema Federal de Estado".

"Desde el inicio de la gestión de este Gobierno Nacional se han llevado a cabo una serie de recortes que impactaron de manera desigual en todo el territorio nacional, en un claro perjuicio del interior del país", destacó el presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano.

"En ese contexto se han eliminado los fondos y transferencias destinados a solventar la prestación de servicios y el mantenimiento de tarifas en las provincias, realizando un ajuste brutal sobre el interior del país que no se condice con el ajuste que se realiza en Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires; poniendo en riesgo y precarizando la prestación de servicios de salud, educación, seguridad, y la continuidad de nuestro aparato productivo, sin perjuicio del golpe enorme que esto significa al bolsillo de nuestra población", agregó.

El presidente de bloque oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano, presentó un proyecto de declaración expresando su preocupación por la situación. Foto: Legislatura de Córdoba

Según los legisladores del oficialismo de Martín Llaryora, la injusta distribución de los fondos pertenecientes a todos los argentinos, "no sólo no ha sido corregida en los ya más de ocho meses de gobierno, sino que se ha profundizado con los recortes que han sido distribuidos de manera desigual en el territorio nacional. Esto golpea -una vez más- al interior productivo; como es el caso de Córdoba, que se configura como uno de los distritos que más aporta a las arcas del Estado Nacional, pero no recibiendo retornos que permitan sostener la calidad de los servicios públicos".

Además, señalaron que, conforme Ley 23.966, "los cordobeses pagan en cada carga de combustible un componente impositivo que se destina a conformar el Fondo Compensador para Transporte que luego no es devuelto a Córdoba, profundizando la brecha y la injusticia".

"Los cordobeses deben abonar en contraposición con el AMBA un boleto de transporte dos veces y medio más caro que el que abona Ciudad y Gran Buenos Aires y eso es extremadamente injusto", resaltó Miguel Siciliano.

"En ese marco es urgente instruir a nuestros Senadores Nacionales por Córdoba, conforme las atribuciones de esta Legislatura, a impulsar las gestiones necesarias para asegurar el reparto de los subsidios a servicios públicos y transferencias", concluyó el jefe del bloque oficialista.