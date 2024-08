Gran brote de salmonela en Estados Unidos: se registraron más de 400 contagios

Un reciente brote de salmonella en Estados Unidos encendió las alarmas entre las autoridades de salud pública. Estaría vinculado al consumo de pepinos procedentes de dos granjas de Florida, que en consecuencia tuvo un saldo de al menos 449 personas enfermas en 31 Estados, con 125 hospitalizaciones registradas hasta el 2 de julio.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han emitido un informe actualizado sobre los contagios, que inicialmente se creyó que eran por dos infecciones separadas, pero luego se determinó que estaban conectadas. Aunque se estima que el número real de personas enfermas es significativamente mayor que el reportado, se considera que el brote ha terminado debido a que los productos contaminados ya no están en circulación.

La distribución de pepinos contaminados produjo un brote de salmonella.

Las granjas implicadas, Bedner Growers de Boynton Beach y Thomas Produce Co. de Boca Raton, han retirado sus pepinos del mercado, y como la temporada de cultivo ha concluido, no se esperan más casos. Los organismos de salud han asegurado que "no hay ningún producto de estas granjas en el mercado y es probable que no haya ningún riesgo continuo para el público".

Salmonela: qué es y cómo se contagia

La salmonela (también se puede escribir "salmonella") es una bacteria de la familia Enterobacteriaceae, la principal causa de enfermedades transmitidas por los alimentos. Se suele propagar a través de las heces de animales o humanos, principalmente por prácticas agrícolas o de manipulación de alimentos insalubres.

Se contagia al comer algo quizás crudo o mal cocinado, agua contaminada o incluso tocar animales infectados; siendo los síntomas más claros la diarrea, fiebre y calambres estomacales, entre otros. En el caso de estos pepinos de Florida, se habrían contaminado con el agua del canal que una de las granjas utilizó para cultivarlos.