Qué medidas tomará Mendoza ante el avance de la viruela del mono

Tras el brote de viruela del mono que alerta al mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este miércoles la emergencia sanitaria por el brote de mpox, una cepa extremadamente contagiosa. En Argentina hay unos 5 casos de otras versiones del virus, por lo que el Gobierno reforzó las medidas de prevención y controles en todos los puntos fronterizos. Las medidas que tomará la provincia de Mendoza, fueron anunciadas por la directora de Epidemiología y Gestión Integral de la Calidad en Salud, Andrea Falaschi.

“Esta enfermedad es producida por un virus que se llama ‘virus de la viruela símica’ o ‘Monkey box’, se transmite de persona a persona a través del contacto con secreciones infectadas por este virus y produce lesiones que son vesículas en la piel que se umbilican y dan costra. Dan distintos estadios de las vesículas, parecido a la varicela, pero son lesiones más grandes y umbilicadas. Producen una enfermedad exantemática. Se transmite de contacto directo por esas secreciones”, indicó la especialista sobre las particularidades de la enfermedad, su transmisión y lo que genera.

Previo al surgimiento de casos en África en el año 2022 que luego se distribuyeron por diversas regiones de la Organización Mundial de la Salud, Falaschi explicó que la enfermedad “estaba relacionada con el contacto sexual, fundamentalmente en hombres que tenían sexo con hombres”. Relacionado a esto, contó que “hubo un brote importante que tuvo más de 14.000 personas infectadas y 400 muertos”.

Foto: Shutterstock.

Sin embargo, la preocupación actual no se da por ese brote que ya había disminuido en magnitud, sino porque “durante el 2024, los primeros seis meses de este año, aparece otro clado del virus -hay dos clados: el clado 1 y el clado 2-; el que está circulando ahora en África es el clado 2 que tiene un grupo etario y una afectación más amplia: no sólo personas adultas y jóvenes, sino que también en niños”, señaló Falaschi. Sobre esta variante, no ha habido reportes en otras partes del mundo más que en África pero, “hay que alertar y realizar una vigilancia epidemiológica para ver qué pasa en otras regiones”, sostuvo la directora de Epidemiología y Gestión Integral de la Calidad en Salud.

Desde que comenzó el brote, en el país se detectaron 39 casos sospechosos de los cuales se confirmaron 5. Desde la semana 1 a la 31, “Argentina viene haciendo una vigilancia epidemiológica al respecto y se considera casos sospechoso a toda persona que primero haya tenido contacto con un caso de viruela del mono, entre 5 y 21 días anteriores a que le aparezcan las lesiones, que tenga fiebre, que tenga mialgia, dolor de cabeza y las lesiones que son lesiones umbilicadas o vesiculares como las de la varicela que pueden estar distribuidas en la cara, en las manos, en el tronco, también en los genitales. Si aparecen estos casos, se consulta al centro asistencial, se toma una muestra y se hace por PCR la confirmación de la enfermedad”, detalló Falaschi.

Los casos en Mendoza y cómo se prepara la provincia para atender el brote

"Nosotros en la provincia de Mendoza tenemos PCR para hacer esa confirmación. Se hace dentro del laboratorio de salud pública. Este año hemos tenido un caso notificado, descartado y un caso de un paciente que vivía en Mendoza pero fue diagnosticado en Buenos Aires”, contó la directora de epidemiología sobre la situación actual de la provincia. En cuanto al tratamiento, confirmó que “no hay un antiviral para este virus y el tratamiento es sintomático de apoyo y, mantener el aislamiento del paciente porque las secreciones son infectantes, hasta que cae la costra de toda la enfermedad”, señaló.

Foto: CDC / Europa Press.

Además, aclaró que la provincia no realizará controles a extranjeros que ingresen, ya que no se puede diagnosticar la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas. “La vigilancia es alertar a las personas. Si tienen síntomas tienen que concurrir rápidamente para hacer el diagnóstico”, planteó Falaschi.

Respecto a la tasa de mortalidad, la especialista dijo que es baja pero existe una probabilidad debido a que se trata de un virus que no tiene tratamiento y depende del grado de inmunocompromiso de la persona cuando adquiere el virus. En tanto, para los pediatras y para los padres y madres de niños, la recomendación que realizó Falaschi es estar atentos a la formación de lesiones de estas características, “que se umbiliquen, porque la varicela no hace la lesión umbilicada, sino que es una lesión como un granito del acné. Pero cuando hace una costra central y aparece como un ombligo, eso es propio de la viruela símica”, resaltó y concluyó que los centros de salud están preparados para realizar la denuncia y derivar al paciente donde sea necesario.