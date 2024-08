La abuela de Fabiola Yañez reveló: “Nunca nos presentó a Alberto Fernández"

Durante la primera entrevista que la exprimera dama Fabiola Yañez brindó el fin de semana hizo mención, al aclarar una nota periodística que cuestionaba la paternidad de Alberto Fernández sobre su hijo Francisco, que ella era oriunda de la provincia de Río Negro y negó categóricamente haber nacido en el norte del país.

La familia de Fabiola es oriunda de la localidad de Roca, y desde allí en las últimas horas habló su abuela y sus tíos, preocupados por la denuncia que realizó la periodista por violencia de género en contra del expresidente.

En diálogo con el diario de Río Negro, Violeta Verdugo de Yañez aseguró que Fabiola nunca les presentó a su pareja, Alberto Fernández, y que esa situación la tenía dolida. Pero ahora, reconoce que entiende la razón por la cual la ex primera dama tomó esa actitud.

Verdugo de Yañez fue quien la crió hasta los 12 años, que fue cuando su madre se la llevó a vivir a Misiones tras haber formado una nueva pareja.

“Mi hijo me apaga el televisor porque me afecta todo esto, no pude ver las fotos de Fabiola dónde está golpeada”, contó la mujer.

Cristian Yañez, tío de Fabiola y quien está cuidando a su madre Violeta, explicó cómo viven en estos días el escándalo que envuelve a su sobrina y a Alberto Fernández. “Estamos muy dolidos, mi mamá tiene 83 años y está muy consternada, no pensábamos que pasaba esto”, señaló. Y reveló que tanto él como su madre nunca tuvieron contacto con el expresidente.

“Fabiola nunca me presentó a Alberto, yo estaba un poco sentida pero ahora me doy cuenta que ella nos estaba cuidando”, señaló con dolor Violeta.

Durante la entrevista que brindó el fin de semana, Fabiola Yañez negó haber nacido en el norte del país y dijo que lo había hecho en al provincia de Río Negro. Foto. Captura de video.

“Nos manteníamos alejados porque ella nos mantuvo al margen y ahora entendemos por qué”, dijo por su parte el tío de Fabiola Yáñez.

“Imaginate enterarme de lo que vivió mi sobrina y ver esas fotos, lo que significó para mi mamá que la crió”, contó.

Violeta mencionó que durante las visitas que realizó Alberto en la provincia de Río Negro -en las cuales Fabiola no participó- nunca la visitaron y apuntó contra el exmandatario.

“Todavía no pude conocer personalmente a Francisco (su bisnieto) solo lo vi por la televisión”, subrayó. Y aseveró sobre su nieta: "Yo le creo a Fabiola, creo en la denuncia”.

Por su parte, Cristian dijo a la prensa que, en cuanto a las razones por la que mantenía alejada a la familia de Alberto Fernández, Fabiola les dijo que no quería “involucrarlos”.

Ahora, el tío señaló que mantiene comunicación con su hermana, la madre de la exprimera dama, quien la acompaña en Madrid y la asiste con su hijo Francisco. “El otro día hablé con ellas, les mandé un mensaje. ´Estamos bien´, me respondió mi hermana”, dijo Cristina Yáñez. Y deseó en apoyo a su sobrina: “que Alberto pague por lo que hizo, que la Justicia responda”.