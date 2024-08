Una familia argentina necesita casi $1.000.000 para no caer en la pobreza

Junto con el informe mensual de inflación que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Gobierno develó cuánto necesitó una familia para no ser pobre en julio. En medio de un contexto inflacionario y con dudas desde algunos sectores por el rumbo económico del país, una familia de cuatro integrantes necesita $900.648 para estar por encima de la línea de pobreza.

Según el informe del Indec, una familia de cuatro integrantes en la Argentina, en promedio nacional, necesita de dicha suma para no ser pobre y de $405.697 para no caer en la indigencia. Esto significa un incremento del 3,1% en la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y en la Canasta Básica Total (CBT), incremento que puede parecer menor para muchos pero tiene un fuerte impacto en los sectores más postergados de la población.

La Universidad Católica Argentina presentó un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina en el que se indica que la pobreza alcanza a más de la mitad de los argentinos, un 55%, lo que deja a la vista la necesidad de una solución urgente en cuanto a la capacidad que tiene el salario para satisfacer las necesidades básicas.

Vale entonces señalar que, para el Indec, un adulto equivalente (varón de entre 30 y 60 años) necesita de al menos $131.294 para no ser indigente y de $291.472 para no ser pobre. En este sentido, es importante recordar que el Salario Mínimo Vital y Móvil se ubica en $262.432,93 y que la jubilación mínima es de $225.454,42.

En cuanto a lo que respecta a las familias de tres integrantes, la CBA se ubicó en julio en $322.982 y la CBT en $717.020, mientras que para familias de cinco integrantes se requieren de $426.704 para ser indigente y de $947.283 para no caer en la pobreza. Al mismo tiempo, es preciso recordar el informe de Unicef que marcó que cerca de un millón y medio de niños argentinos se van a dormir sin cenar.

Fuente: Indec.

Estas cifras alarmantes, que preocupan a la población, no responden solo a las políticas de este Gobierno, que mostró una clara desaceleración en la inflación, pero sí ya comparte responsabilidad con la última gestión kirchnerista al no dejar en claro un plan de contingencia para los sectores más postergados. Mientras tanto, hacia lo que resta del año, la administración nacional destacó varias veces que el objetivo actual es el de la recuperación del salario, por ende también del poder adquisitivo, aunque no estableció ningún tipo de plazo.