¿En qué consiste el tratamiento que le indicaron a Fabiola tras los golpes?

Las declaraciones vertidas por la ex primera dama Fabiola Yañez ante el fiscal Ramiro González pusieron en agenda un tratamiento que se utiliza en algunas comunidades y también en la medicina homeopática: el uso del árnica para los golpes y dolores musculares.

A través de un escrito presentado en la justicia, la ex primera dama acusó al ex jefe de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra, de haber encubierto un episodio de violencia por parte del entonces presidente Alberto Fernández. Según declaró Yañez, el médico le habría recetado unos "globulitos de árnica" para tratar los hematomas que tenía en el ojo producto de los golpes recibidos por el ex mandatario presidencial.

El árnica es una planta originaria de las regiones montañosas de Europa y del sur de Rusia que está disponible en pomadas, gel y lociones. Según refieren los fitoterapeutas, las flores y las hojas de esta planta tienen diversos usos medicinales populares y son utilizadas para el causado por la osteoartritis.

Los químicos activos en los preparados a base de árnica pueden reducir la hinchazón, disminuir dolores musculares y actuar como antibióticos. La ingesta por vía oral puede ser peligrosa a menos que se use en diluciones homeopáticas y bajo estricto control médico.

De acuerdo con Medline Plus, una página de la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos. La presencia de ácidos grasos en el aceite del árnica favorece la penetración a través de la piel de los compuestos bioactivos y antiinflamatorios. Se ha demostrado que esta planta activa células del sistema inmune incluidos los neutrófilos -células que atacan bacterias dañinas-.

El uso de árnica en homeopatía ha sido objeto de debate en la comunidad científica global. Diversos estudios controlados arrojaron resultados mixtos sobre la eficacia de este tratamiento.

¿Cómo es la planta?

El árnica es una planta perenne de la familia asteraceae, conocida por sus flores amarillas y naranjas que se asemejan a las margaritas. Originaria de Europa y Siberia, también se encuentra en América del Norte, puede crecer hasta 60 centímetros de altura y tiene hojas lanudas y ovaladas.