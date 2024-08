Paro universitario: qué pasará en caso de no alcanzar un acuerdo

Las universidades nacionales vuelven a protestar contra el Gobierno este lunes 12 bajo un paro masivo que impide el comienzo de un nuevo ciclo lectivo. Son varias las instituciones que han declarado la emergencia salarial frente a la falta de acuerdos, cuyas propuestas recibidas siguen siendo rechazadas. La amenaza de una marcha masiva, por lo tanto, es cada vez más latente.

Tras algunos meses de alto al fuego, la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y otras como la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) pusieron el grito en el cielo por su personal docente y nodocente, y ya tienen en la mira varios paros y manifestaciones más que afectarán las clases dentro del próximo mes.

Las ofertas que rechazaron las universidades

Debido al 40% de pérdida del poder adquisitivo de los sueldos durante el primer semestre de este año, decidieron tomar cartas en el asunto. Justo después, el Gobierno intentó calmar las aguas y les ofreció la semana pasada un aumento del 3% para agosto y del 2% para septiembre.

Distintas universidades nacionales paran este lunes y preparan una masiva marcha para septiembre.

Los gremios, con el apoyo de los rectores, reclamaban al menos un 40% o, en otro caso, igualar a los estatales. Cabe recordar que la última reunión se realizó en mayo, cuando acordaron el 270% de aumento para infraestructura. El tema de los sueldos no llegó a buen puerto y tan solo otorgaron un 7% de actualización de julio.

Víctor Moríñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de San Luis, se refirió a la medida de fuerza convocada por los gremios docentes y no docentes a partir de hoy en reclamo de mejoras salariales: "Reconozco que hay una diferencia de un 40%, pero me parece que el reclamo no se debe hacer llevando adelante con paros, debemos ganarnos la opinión pública y estar más en los medios de comunicación".

¿Se viene una marcha universitaria?

Además del paro de este lunes, y teniendo en vistas de que será muy difícil conseguir el incremento que exigen, el martes 20 y miércoles 21 habrá otro más a nivel nacional. A su vez, el 30 de agosto se desarrollará una reunión entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en La Pampa.

Estarán presentes miembros de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical Universitario y, de hecho, será en este marco que posiblemente se anuncie una nueva marcha nacional de cara a septiembre, lo cual dependerá de la respuesta del Gobierno en los próximos días. Se buscará convocar a una multitud como ocurrió el 23 de abril.

Los gastos de funcionamiento, según expresaron desde las universidades, representan cercar de un 5% del presupuesto, mientras que el pago al personal es el 85% y de ahí se habla de que "lamentablemente se puede llegar a la incoherencia de tener dinero para pagar la luz, el agua, el gas, pero sin trabajadores".

Desde que asumió Milei, los gremios han rechazado todos los incrementos por ser insuficientes para cubrir la escalada inflacionaria y hablan de una "enorme crisis salarial" que golpea a todos los empleados.