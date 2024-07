Confirman al menos 30 muertos en el ataque ruso a un hospital pediátrico

La Guerra de Ucrania continúa y se vuelve más cruenta con el pasar del tiempo. Ahora, luego de un ataque masivo de Rusia contra la capital y otras regiones ucranianas, un proyectil cayó sobre un hospital pediátrico Okhmatdyt de Kiev y dejó al menos 30 muertos. Voluntarios, médicos y socorristas asistieron para rescatar heridos tras el bombardeo.

"Hospital Infantil Okhmatdyt de Kiev. Uno de los hospitales infantiles más importantes no sólo en Ucrania, sino también en Europa", fue el la publicación en X del presidente de Ucrania, Zelenski, adjunto a un video. "Rusia no puede alegar ignorancia de hacia dónde vuelan sus misiles y debe rendir cuentas plenamente por todos sus crímenes. Contra las personas, contra los niños, contra la humanidad en general. Es muy importante que el mundo no guarde silencio sobre esto ahora y que todos vean lo que es Rusia y lo que está haciendo", sentenció.

Mirá el video de las tareas en el hospital

Además, el presidente Zelenski anunció un acuerdo con Polonia (país limítrofe con Ucrania y abiertamente enfrentado a Rusia desde hace décadas): "Este documento sin precedentes incluye una disposición para derribar misiles y drones rusos en el espacio aéreo de Ucrania que se disparen en dirección a Polonia. Estamos comprometidos a implementarlo. También cooperaremos en materia de aviones de combate, tanto los ya transferidos por Polonia como la posibilidad de transferir más en el futuro".

El ataque ruso fue de carácter masivo y alcanzó distintas regiones de toda Ucrania, como una suerte de estocada más de las fuerzas de Vladimir Putin contra el país cosaco. Los objetivos, en su mayoría civiles, forman parte de una actitud que el ejército ruso mantuvo durante todo el conflicto y es una de las principales acusaciones que se le hacen, más allá de haber iniciado el avance militar en medio de conflictos territoriales que empezaron en 2014.

La guerra en Ucrania ya lleva más de dos años, luego del estallido del 24 de febrero de 2022 que, en un principio, buscaba anexar la región de Dombás a Rusia. La respuesta defensiva y del mundo no solo potenció el conflicto, sino que generó grandes afecciones a nivel mundial y que todavía continúan.