Falleció un hombre mientras entrenaba en un gimnasio de La Plata

Un hombre de 52 años murió en la noche del martes mientras entrenaba en un gimnasio dela ciudad de La Plata.

La víctima habría sufrido un paro cardíaco mientras realizaba actividad física, aunque el caso derivó en una investigación para determinar fehacientemente qué fue lo que le ocurrió.

El hombre fue identificado como Marcelo Javier Vispo y, si bien fue atendido por personal del Servicio de Atención Médico de Emergencias (SAME) luego de desvanecerse , pero no pudo ser reanimado.

Otras personas que se encontraban entrenando en el establecimiento explicaron que la víctima se descompensó pasadas las 20 horas del martes en el gimnasio “Kualia” ubicado en 80 entre las calles 121 y 122.

El mensaje del gimnasio tras la muerte de un hombre que entrenaba el martes por la noche. Imagen: Captura de Instagram

Según se expresó, si bien se dio aviso rápidamente y los paramédicos del SAME no tardaron en llegar al lugar para asistirlo, los mismos no lograron reanimarlo mediante las maniobras de RCP (Reanimación cardiopulmonar) y minutos después de intentarlo, confirmaron su fallecimiento.

El gimnasio fue evacuado para que el personal médico pudiera trabajar en el lugar, y sólo su entrenador quedó con Vispo acompañándolo.

Según informaron los dueños del establecimiento, este miércoles el gimnasio que recientemente cumplió 13 años entrenando a personas en La Plata, permanecerá cerrado por duelo a partir del fallecimiento del alumno.