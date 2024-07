Cómo desactivar la inteligencia artificial de WhatsApp

La popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp lanzó una nueva actualización que promete mejorar la experiencia de sus usuarios con la incorporación de Meta AI, una inteligencia artificial avanzada.

Meta AI se presenta como un chat de inteligencia artificial que permite a los usuarios realizar preguntas y solicitar tareas, similar a otras plataformas de inteligencia artificial disponibles en el mercado. Sin embargo, la introducción de esta nueva función ha generado opiniones divididas entre los usuarios de WhatsApp.

Para aquellos que prefieren no utilizar Meta AI, es importante saber que esta opción no se puede eliminar por completo de la aplicación. No obstante, es posible borrar el chat donde se interactúa con esta función, siguiendo diferentes métodos según la configuración del chat.

Meta AI fue incorporada en la última actualización de WhatsApp. Foto: Shutterstock

En el caso de que Meta AI funcione como un contacto independiente, simplemente se puede eliminar el chat. Si Meta AI está integrado en un grupo, el administrador del grupo deberá encargarse de eliminarla. Por otro lado, si Meta AI forma parte de un servicio de asistencia, se puede desactivar a través de la configuración del chat.

Si ninguna de estas opciones resulta viable, se puede bloquear el contacto de Meta AI siguiendo estos pasos:

Abrir WhatsApp en el celular. Acceder al chat con Meta AI. Presionar el nombre del contacto en la parte superior de la pantalla. Desplazarse hacia abajo en la información del contacto y seleccionar "bloquear contacto".

¿Cómo se usa Meta AI?

Si bien su modo de uso varía según la plataforma, en la app de mensajería instantánea, por ejemplo, se puede pedir información, imágenes o respuestas como en una conversación normal, en la parte superior del menú de chats, como si fuera un contacto más.

Una de las diferencias más significativas con otros chats similares es que Meta AI está integrado en las aplicaciones más usadas del mundo y proporciona respuestas más concretas, utilizando información en línea y ofreciendo enlaces a sitios web para ampliar las respuestas.