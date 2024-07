Nuevo cruce entre AMProS y el Gobierno: el comunicado de los oncólogos del Notti

En la previa del paro en la salud pública que fue anunciado por la Asociación mendocina de los profesionales de la salud, hubo un nuevo cruce entre el Gobierno y el gremio. El director de los hospitales públicos de Mendoza, Jorge Pérez había declarado que era falsa la información sobre el cierre de la guardia oncológica en el Notti y desde AMProS salieron a contestarle indicando que se subestima el trabajo de los oncólogos en dicho nosocomio.

En concreto, desde el gremio reclamaron que el servicio había sido eliminado por el Gobierno, pero desde el Ministerio de Salud respondieron que eso no es así. Jorge Pérez, en MDZ Radio destacó que: "Creo que esto no es honesto, de honesto no tiene nada, digo esto con conocimiento de causa porque los conozco. Gente de la comisión que ya tendría que estar jubilada y sin embargo entre 4, 5, 6 se llevan 30 millones por mes".

También destacó que hubo una intencionalidad del gremio y que "no entra en ninguna cabeza" quitar un servicio así. A partir de ahora, el servicio se prestará en un lugar distinto, según marcó el funcionario en su explicación.

Mientras tanto, los oncólogos pediatras del Notti emitieron un comunicado a través de AMProS y destacaron que se expresaban para no poner en riesgo la estabilidad emocional de las familias con niños con cáncer, pero para hacer saber las falencias del sistema: "No se trata de una simple guardia telefónica. Se refiere a una línea de comunicación de alta calidad hacia profesionales médicos (emergentólogos, médicos de internación o intensivistas), brindando la información necesaria de una subespecialidad específica, para el diagnóstico oportuno y manejo de complicaciones".

"Es esencial que los encargados de regular las acciones de salud comprendan el principio de interdisciplinariedad y multidisciplinariedad de esta patología tanto a nivel público como privado, provincial o extraprovincial. Una única institución no puede resolver el tratamiento en su totalidad a pacientes de esta complejidad y es el oncólogo el coordinador de estas tareas para evitar fallas terapéuticas", indicaron en el comunicado.

En cuanto a los reclamos de AMProS se supo que en total hay cuatro médicos oncólogos pediatras en el nosocomio ubicado en Guaymallén y este es uno de los puntos por los que el gremio insiste con la recuperación del recurso humano.

Y finalmente sostuvieron: "Se trata de enfermedades poco frecuentes, pero a la vez complejas, por lo que cuantificar nuestra labor no es adecuado. No abandonaremos esta lucha, ya que no se trata solo de un factor económico, sino de asegurar a los pacientes la calidad de atención que merecen".

Por otra parte, desde este viernes se ejecutará una medida de fuerza que tiene como objetivo por parte del gremio de los profesionales de la salud de hacer un paro en los efectores públicos con atención mínima de guardias y emergencias. El paro durará hasta el sábado inclusive.