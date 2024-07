La desesperante situación de la familia del mendocino detenido en El Salvador

Sandra González, mamá de Alejo Arias, detenido desde principios del año pasado en El Salvador, habló con MDZ Radio 105.5 FM sobre la difícil situación que enfrenta su familia. "No tenemos ningún tipo de contacto con él", explicó y detalló los obstáculos que enfrentan para comunicarse ya que sólo Cancillería puede visitarlo. La última vez fue en mayo.

Recientemente recibieron la desalentadora noticia de que no habrá novedades sobre la posibilidad de obtener su libertad hasta el próximo año. El joven oriundo de Rivadavia había viajado al país gobernado por Nayib Bukele con una promesa de trabajo en una empresa financiera de origen colombiano. Posteriormente, la empresa fue investigada y se descubrieron actividades ilegales, involucrando a todos los empleados, incluyendo a Alejo, en el presunto delito de asociación ilícita. "Mientras los cabecillas siguen sueltos y el Gobierno no se dedica a buscarlos", aseguró la mamá.

Sandra contó que pensaron que "en julio podía haber una audiencia para que Alejo y el grupo de chicos que están en la misma condición tuvieran alguna definición. Desde Cancillería nos avisaron que la prórroga sigue por seis meses más. O sea que recién en el 2025 podría haber una audiencia".

La entrevistada sostuvo que desde la última entrevista con MDZ hasta la fecha, no han tenido comunicación y explicó que tuvieron una "videollamada con Cancillería en la que solicitamos, por favor, aunque sea escuchar la voz de nuestro hijo. A la semana nos fue denegada. Nos dijeron que desde el Gobierno de El Salvador habían prohibido la llamada con Alejo. No tenemos ningún tipo de contacto con él. Únicamente Cancillería que justamente hoy 24 el cónsul va y hace la visita después de 2 meses". Agregó que son ellos quienes "le acercan algo de alimentos, elementos de higiene, entablan una conversación con él, le preguntan cómo está, qué está haciendo". La última visita de Cancillería fue el 16 de mayo. "Recién hoy van a visitarlo y nos iremos a enterar el fin de semana o la semana que viene porque todo eso tiene su tiempo, dijo González.

Por otro lado, aseguró que "a través de políticos cercanos de Mendoza" enviaron cartas "tanto a la doctora Patricia Bullrich como al doctor Luis Petri a ver si ellos podían intervenir de alguna forma. Javier Milei fue con todo el equipo para cuando asumió Bukele. También supimos que la doctora Bullrich hizo visitas a los penales en El Salvador pero no hemos tenido respuesta alguna". Sandra González insistió en su solicitud de una entrevista a la brevedad. "Viajamos a Buenos Aires si es necesario, pero necesitamos que nos escuchen, que nos atiendan por el reclamo para ver si se puede hacer algo por la situación Alejo porque él es inocente, está injustamente detenido allá".

"Alejo hacía cobranzas, rendía ese dinero y hacía su vida normal. Iba al gimnasio, se reunía con sus primos. Otra cosa, no hacía. Todos esos chicos y él no tienen derecho a defensa ni contacto con un abogado" dijo la mamá del joven y explicó el recorrido que hizo por los distintos penales hasta llegar al trasladado en el mes de abril al penal Occidental Santa Ana que es donde se encuentra actualmente "con mejores condiciones edilicias, de agua y suministros". Es que este penal no es como los que solemos ver donde los presos son sometidos a prácticas humillantes e inhumanas.

La última vez que Sandra habló con su hijo fue "el 14 de julio, más o menos, del 2023 a través de una videollamada". No habían indicios de alguna práctica ilegal de la empresa para la que estaba trabajando, "pero sabemos que allá la policía a veces los detenían, le hacían sacar las remeras”, y explicó que en El Salvador buscan a miembros de una pandilla callejera en aquel país llamada 'La Mara Salvatrucha'. "Lo acusan por asociación ilícita. Imagínate mi hijo en cuatro meses ¿Qué asociación ilícita puede llegar a hacer? Mientras que los cabecillas siguen sueltos y el Gobierno no se dedica a buscarlos".

Respecto a los gastos contó que "gracias a Dios, el doctor Miguel Ángel Pierri ofreció humanitariamente la defensa de Alejo y lo está llevando a cabo acá. Lo que pasa es que allá, en El Salvador, está el doctor Mata porque no puede ser un abogado argentino, tiene que ser un abogado de El Salvador. Ninguno nos cobra".

Escuchá la entrevista completa: