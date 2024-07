Veganos antiespecistas: quiénes están detrás de las manifestaciones en La Rural

Un grupo de manifestantes veganos, autodenominados, “antiespecistas” ingresó en el predio de La Rural e interrumpieron la Expo Rural, una muestra de animales que ya es tradición entre los productores y a la que asisten todo tipo de público.

Quienes se adjudicaron en redes sociales el boicot a la muestra en La Rural se autodenominan “activistas independientes”. Es decir, manifestantes que no forman parte de ninguna agrupación existente en el mapa militante vegano de Argentina. Sin embargo, en los perfiles de Instagram de varios de estos grupos se reivindican el accionar de estos activistas.

“Hasta la liberación animal total. Cuando la ley es injusta, lo justo es desobedecerla”, exclamaron en un posteo de en el que se comparte un video de la manifestación en La Rural”. La cuenta pertenece a Health Save Argentina, una organización que se autodefine como “antiespecista”. Esto, según su sitio web, significa: “Creemos que nadie debería ser oprimide para que otres obtengan alimentos. Consideramos a les demás animales “otres” que también deben ser respetados, cuidades y protegides”.

La organización vegana militante “Voicot” también apoyó el accionar de los activistas independientes contra la Expo Rural: "El sábado, activistas independientes autoconvocados se manifestaron por la liberación de los demás animales en la exposición de explotación”. “Nos preguntamos: ¿a quiénes están defendiendo con tanto orgullo quienes silban y dicen váyanse?. Están legitimando un relato mítico que inventó la industria para justificar la tortura. Creen que están resguardando algo que es suyo en un evento cuya entrada unos pocos pueden pagar”, argumentaron desde la organización.

En diálogo con MDZ, un activista que participó de la acción en el predio de La Rural y prefirió mantener el anonimato, explicó: “El objetivo de la irrupción es que el mensaje de la liberación animal pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Los activistas antiespecistas que hicimos la irrupción, hacemos activismos durante todo el año, pero esas acciones tienen un alcance limitado, en cambio en hacer una irrupción en este lugar, generó una irrupción masiva. De hecho lo logramos, porque a horas de hacer la irrupción, la noticia salió en un montón de medios”

“Además, la noticia salió con el mensaje correcto, con el mensaje que nosotros quisimos dar, que es que o existe veganismo o existe esclavitud animal. Nosotros queremos que la gente escuche este mensaje, escuche esa verdad y tome una posición”, remarcó el militante.

Anonymous for the Voiceless es una red internacional de grupos antiespecistas. Las diferentes secciones se nombran con la sigla (AV) y tienen la característica de emplear performance para visibilizar el maltrato animal. Esta organización fue "creada por personas apasionadas por luchar contra el holocausto de los animales no humanos”, explican en inglés la organización en su página web.

Estos militantes antiespecistas no formaron parte de la irrupción, ya que ellos prefirieron realizar una manifestación en la puerta de La Rural, como lo han hecho otros años. En su cuenta de Instagram, se pueden ver videos y fotos en los que documenta su intervención "artístico-política".