La amistad (ver bases y condiciones) ¿Promoción válida hasta…?

La amistad es un reconocimiento. Es como soy lo que fui… Es nuestra evidencia.

La amistad nos hace más reales. Es la proporción de la realidad. ¡Que difícil era todo cuando era todo…!

Tenía un espejo y se rompió. Llegaste para poder mirarme por primera vez. ¡Gracias amiga!

No hay desnudez antes de amar. La amistad nos enseña a ser como somos.

Te di lo que fui. Me diste lo que soy. No sabés quién sos si no te mirás en el otro.

Mirarte como Dios te mira nos hace libres. Lo que comprendo de vos es lo que comprendo de mí.

¡Soy lo que sos para vos!. Como nos amaron nos sincera.

Ilustración de Juan Barros

Nos sanamos tal como amamos. Soy como soy con vos.

El deseo es el tiempo que tenemos. En el espejo te encontrás tal como mirás a los demás.

La amistad es donde ponemos el acento… La amistad nos logra.

¡Te quiero!. Es lo que más sé de vos… Te di lo que soy.

¿Vos querías más?

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.