El último adiós a la influencer Catalina Gutiérrez: los dolorosos posteos en las redes

En el marco del velatorio de Catalina Gutiérrez, la influencer cordobesa que fue asesinada en la madrugada del jueves, sus amigas y compañeras de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) la despidieron con diversos posteos en las redes sociales.

Entre palabras llenas de dolor, compañeras del colegio secundario y otras de la facultad, lamentaron el muerte de la joven de 21 años víctima de femicidio y prometieron que buscarían que se haga Justicia.

Algunas de las chicas conocían a Néstor Soto, quien como ellas era compañero de la facultad, amigo y el femicida confeso de la influencer. Soto, también de 21 años, se encuentra detenido desde la madrugada del jueves y por estas horas sus comentarios en posteos de Catalina en Instagram no pasaron desapercibidos, generando un amplio repudio.

Al parecer, el detenido estaba enamorado de ella y el miércoles a la noche la citó en su vivienda para juntos ir a una salida grupal a jugarla bowling. Pero en el domicilio de barrio Jardín, en la ciudad de Córdoba, se produjo una discusión que derivó en las lesiones que terminaron con al vida de la joven estudiante.

Según la investigación judicial, los golpes que Soto le propinó a su víctima la dejaron inconsciente. La hipótesis que se maneja es que él habría cargado el cuerpo de la víctima en el auto con el que ella se trasladaba, la llevó hasta barrio Ampliación Kennedy y habría tratado de incendiarlo para borrar todo rastro.

Las amigas de Catalina Gutiérrez exigieron justicia por el femicidio de la influencer. Foto: Captura de Instagram

Pero el fuego no se propagó. Si bien hasta el jueves se creía que el monóxido habría asfixiado a la influencer y no habían sido los golpes la causa de su muerte, en las últimas horas se conocieron datos preliminares de la autopsia. Los mismos arrojan que Soto la asesinó por asfixia mecánica, pero no se sabe si fue por ahorcarla con sus propias manos o hacerlo con algún elemento como un cordón.

Dolor en las redes sociales

Entre los posteos que circularon en las redes sociales durante el último adiós de Catalina, se destaca el de una de sus mejores amigas. “Todo mi corazón es tuyo, amiga querida”, escribió junto a un corazón blanco y fotos de ambas abrazadas.

"Sueños que te fueron arrebatados. Descansa en paz arquitecta, le agradezco a la vida haberme dado el privilegio de conocerte", publicó otra joven.

Una joven posteó una foto de todo el grupo de amigas de la facultad con la leyenda "Justicia por Catu"; mientras que otro compañero, compartió una imagen del femicida Néstor Soto con un contundente mensaje. "Acuérdense de este nombre, si no se pudre en la cárcel, armamos quilombo", advirtió.

En otra historia de Instagram, una joven publicó una foto de Soto y el chat donde alguien le cuenta lo que ocurrió con Gutiérrez. "No se olviden nunca de la cara de este psicópata", subrayó.

En tanto, seguidores de Catalina Gutiérrez notaron un comentario que había dejado el femicida tiempo atrás en una foto de la influencer y reaccionaron con furia.

En enero la joven subió una foto en la localidad cordobesa de Achiras, donde sus cenizas serán esparcidas tras ser cremada este viernes. Su posteo decía simplemente "Este lugar” y un emoji de un corazón. Entre los comentarios, se destaca el del femicida, señalando: "Lindo, pero más lindo es Bari, así que vení que te extraño", junto al emoji de una cara triste. "Bari" hace referencia a Bariloche, la ciudad de donde es oriundo Soto. Ante el mensaje, Catalina respondió: "Buscame loco, que te extraño más".

En las últimas horas, usuarios de Instagram respondieron a ese intercambio de mensajes, tildando al detenido de "asesino" y "femicida".