Quién era la joven influencer que fue asesinada en la ciudad de Córdoba

Una conocida influencer cordobesa de 21 años fue asesinada en las últimas horas y su cuerpo fue hallado en las primeras horas de este jueves en el asiento trasero del auto de su madre, en un barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba.

La Fiscalía de Feria investiga como presunto femicidio el hecho donde ya hay un detenido: un amigo de la chica, también de 21 años.

La joven fue identificada como Catalina Gutiérrez y era muy conocida en las redes sociales. Solo en Instagram contaba con cerca de 90 mil seguidores y era muy requerida por marcas locales y nacionales. Una hora antes de desaparecer, cerca de las 21 horas, la joven había subido una historia agradeciendo una invitación a una multitudinaria fiesta.

Catalina Gutiérrez era una conocida influencer cordobesa que fue asesinada en un presunto femicidio en la madrugada de este jueves. Foto: Instagram

Catalina era estudiante de Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba. Vivía con su familia en barrio Inaudi y su papá Marcelo es un reconocido arquitecto que trabajó recientemente en las obras del nuevo Concejo Deliberante.

Según se informó, la joven planeaba reunirse con un grupo de amigas en el Patio Olmos y por esta razón le pidió el Renault Clio a su madre. Pero nunca llegó a destino. Ante la preocupación de sus amigas y de la hermana de la víctima, rastrearon los movimientos de su teléfono Iphone y observaron que la última señal se mantuvo fija en una ubicación cerca de las 00.30.

El lugar era Pedro Echagüe al 3900. Al dar aviso a la Policía, los efectivos localizaron el vehículo de color gris con el cuerpo de Catalina en el asiento trasero. Ninguna de sus pertenencias habían sido robadas, y los investigadores rápidamente descartaron la hipótesis de robo y también la del suicidio.

Si bien hasta el momento se desconocen algunos detalles, se supo que la Policía detuvo a un joven también de 21 años, quien habría confesado el femicidio.

La Policía detuvo a un joven también de 21 años, quien aparentemente habría confesado el femicidio de Catalina. Foto: Instagram

Los investigadores advirtieron que el auto tiene signos de que intentaron incendiarlo. Además, vecinos indicaron en declaraciones radiales que oyeron ruidos de al menos tres personas durante la madrugada y escucharon la frase: “Tiene el buzón quemado”. Todo indicaría que alguien intentó quemar el vehículo para que no fuese reconocido, pero no lo logró.



Un vecino que vive al lado del descampado en calle Pedro Echagüe relató a Cadena 3 que escuchó las voces discutiendo alrededor de las 23.30. "Empecé a sentir caminata normal, después empecé a sentir que dicen, 'está quemado'. Pero a los dos segundos cayó la Policía y no encontraron a nadie", dijo el vecino.