Comienza el juicio por la desaparición de Tehuel de la Torre

Este lunes comienza el juicio por la desaparición del joven trans Tehuel de la Torre. Quienes lo vieron por última vez el 11 de marzo del 2021, son también los acusados de la causa: Alberto Ramos quien le había ofrecido un trabajo y Oscar Alfredo Montes, su vecino.

Tehuel es un joven que estaba afrontando dificultades que muchos chicos de su edad no tienen: enfrentar el desempleo en medio de la pandemia, teniendo una familia que alimentar. Tehuel vivía con su novia de 17 años y su hijo.

Cuando desapareció, estaba en plena transición de género. Un proceso complejo, de mucha vulnerabilidad en la que se enfrenta además de cambios en el cuerpo, muchas veces la mirada prejuiciosa de la sociedad.

Además, el joven no tenía trabajo y trataba de sobrevivir haciendo diferentes changas, como cortar el pasto o juntar escombros en una obra en construcción. Esta situación de extrema precariedad, no le habían permitido terminar el secundario.

Tehuel tenía el sueño de tener un terreno para construir su casa donde llevar a vivir a su familia. Una vida de una persona bastante más grande, que los escasos 21 años que tenía al desaparecer.

Todos estos problemas fueron los que motivaron a Tehuel a viajar de San Vicente a Alejandro Korn, para entrevistarse con Alberto Ramos de 37 años, un hombre que, según pudo reconstruirse en la causa, le prestaba dinero a Tehuel y le ofreció un trabajo de mozo.

La foto con la que se busca a Tehuel: Archivo MDZ

La desaparición

En diálogo con MDZ, Cristian Ariel González, parte del equipo de abogados que representa a la familia de Tehuel, contó acerca de la relación que el joven tenía con Ramos. “Tehuel y Ramos se conocen trabajando en una cooperativa ligada a un movimiento social de izquierda”, explicó.

Luego de encontrarse con Ramos, la última vez que se ve a Tehuel es en una foto que queda guardada en su gmail, en la que se lo puede ver en la casa de quien le había ofrecido el trabajo junto a su vecino, Oscar Alfredo Montes, un chatarrero que tuvo denuncias previas por abuso sexual.

Según González “Tehuel se encuentra con Ramos y este le dice que el trabajo que le había prometido al final se había caído. Con la excusa de darle dinero, lo va llevando por diferentes lugares hasta que terminan en su casa y ahí se produce el trans homicidio”.

Tiempo después, los peritos hallaron en esa misma casa, fragmentos del celular de Tehuel quemado, un pedazo de tela que correspondía con una campera que el joven utilizó antes de su desaparición y restos de sangre en las paredes. Actualmente Ramos y Montes están detenidos. La principal hipótesis es que Tehuel fue asesinado por motivos de “odio de identidad de género y orientación sexual.

Trans homicidio

Consultado sobre el perfil de Ramos y la información que el equipo de abogados tiene sobre él, el abogado contó: “Ramos es muchas cosas. Según los testimonios que se pueden ver en la investigación era conocido por vender drogas. Hacía changas también y para que se tenga una idea de quién es Ramos, él ya tenía una condena a 12 años por homicidio, de los cuáles cumplió 9 y además tiene varias denuncias de acoso y violencia de género. También hay una suerte de perversión en esta persona porque anda buscando meterse en organizaciones feministas y acosa a las mujeres. De hecho él creó una organización feminista, de la cuál es echado por varias de las mujeres que se habían acercado. Es decir, es expulsado de su propia organización”. Movilización por Tehuel: Archivo MDZ

En relación a lo que esperan la familia de Tehuel y el equipo de abogados del juicio, González respondió: “Por todos los elementos de la causa es claro que es un trans homicidio. El desafío más grande lo tenemos con la calificación del agravante de odio por la identidad de género. Que entendemos que está probado por todos los hechos, las circunstancias y los factores, pero también es verdad que probar el odio que está en el fuero más íntimo de una persona es toda una complejidad de los académico y jurisprudencial”.

En relación al proceso de investigación, González señaló que “hubo una falta total de perspectiva de género. Primero se tardó cuatro días en el que se le tomara la denuncia a la novia de Tehuel, después se perdió mucho tiempo buscando a una chica y Tehuel es una masculinidad trans. Eso hizo que se entorpeciera la investigación”.

“Otra de los problemas de género en la investigación, es que en todo el expediente no hay ni una sola persona trans que haya declarado. Nuestro equipo se incorporó hace un mes, convocado por la representación legal de la familia para incorporarnos al debate oral. Cuando vimos que no había declarado ninguna persona trans, lo propusimos y el Tribunal entendió que estaba presentado fuera de término”.

Un joven trans no encuentra trabajo. No puede alimentarse y tiene la presión de llevar dinero a su hogar, que comparte con su novia y un niño. Esto lo lleva a vincularse con personas, que según la investigación, están sospechados de ser quienes lo desaparecen. La policía no escucha a la novia, busca a “a una chica” y la investigación no avanza.

Luego, sucedieron las movilizaciones de la familia y las organizaciones LGBTQ+, los enojos con las autoridades, las dilaciones en la búsqueda que se denunciaban como innecesarias y los días que pasaron sin que Tehuel aparezca. Esos días se hicieron meses y esos meses se transformaron en tres años.

El juicio empieza el lunes 15 de julio en la Ciudad de La Plata. Las organizaciones feministas y de diversidad sexual, convocaron a una concentración en la puerta de los tribunales de la capital de la Provincia de Buenos Aires para exigir justicia.