El peluquero solidario que corta el pelo a personas en situación de calle

Como muchos peluqueros, Víctor Mansilla, suele sumarse a eventos solidarios que se realizan para ayudar a comedores o merenderos a los que acuden muchas personas ante la difícil situación económica que se vive hoy en día.

Sin embargo, este cordobés, oriundo de La Calera, decidió ir más allá y comenzó una movida a través de sus redes sociales para visibilizar a muchas personas que son vendedores ambulantes o viven en situación de calle en la ciudad de Córdoba.

Así, en marzo pasado, nació la iniciativa que llevó a sus redes sociales llamada "Un corte por una historia", en la que este peluquero ayuda a personas y compila en un video de un minuto y medio la historia de vida que llevó a esa persona a alejarse muchas veces de su familia y encontrarse "en la calle".

“Arrancamos en marzo con esta modalidad. Si bien antes de la pandemia realizábamos obras benéficas, este año decidimos salir a la calle, con las herramientas en mano, y darle a estas personas un corte de cabello gratis, si accede a que les hagamos una pequeña entrevista y recopilemos parte de su historia de vida; la que ellos nos cuentan”, explicó a MDZ.

Una de las primeras personas que entrevistó fue Sergio, un joven con problemas visuales que es vendedor ambulante y suele verse en avenida Colón La Cañada. Durante la charla, el chico de 25 años le contó que su sueño era conocer la cancha de Belgrano, club de fútbol del cual es hincha. Al ver el video, el presidente del equipo Pirata se puso en contacto con el peluquero para poder invitar a Sergio al estadio.

“Le dejamos los datos a "Luifa" Artime y lo invitaron a Sergio, su hermanita y su mamá al “Gigante de Alberdi” y también al Kempes”, comentó Víctor.

Mirá el video del peluquero @victormansiok con la historia de Sergio:

“Hay gente en situación de calle donde uno mire en la ciudad de Córdoba. Lamentablemente, no escapamos por ahí a toda la realidad que estamos viviendo. Pero también hay gente que trabaja en la calle: limpia vidrios, recolectan cartón. Le hicimos una nota a un chico que vende gomitas y encendedores en Plaza San Martín, por ejemplo. También recientemente entrevistamos a Gustavo, que es un hombre no vidente que trabaja en la calle. La única entrevista pactada fue un ex-combatiente de Malvinas y que publicamos en homenaje a los veteranos el 2 de abril, a quienes consideramos héroes”, precisó.

Mirá el video del peluquero @victormansiok con la historia de Gustavo:

“Muchas de las historias de vida de estas personas son fuertes, pero creo que hay que mostrarlas, hay que visibilizar a esta gente y colaborar con ellos. Son personas reales que están en la calle y que muchas veces pasamos sin ver. Nosotros le ofrecemos un espacio para mostrarlos en las redes. En nuestro Instagram @victormansiol están todas las historias. Cualquiera puede verlas y también compartirlas”, indicó.

El peluquero es acompañado en su objetivo de visibilizar a las personas en situación de calle por Martina Niklas, que los filma mientras realiza el corte; y Lucrecia Rolf, que edita los videos. “Muchas veces la conversación que tenemos con la persona a la que le hago un cambio de look dura una hora, que es lo que me lleva hacerle el corte de pelo. Luego lo que hacemos es compilar esa información para las redes. A veces escuchamos cosas muy fuertes que decidimos no incluir en los reels”, admitió Víctor.

Mirá el video del peluquero @victormansiok con la historia de Eduardo:

“Todas las historias que publicamos en Instagram son 100% reales. Salimos a buscar a la calle a la gente. Algunos nos dicen que no y podemos preguntarle a veces a tres personas y recién la cuarta accede a ser entrevistado. Es decir, cada vez que hacemos una entrevista, tenemos tres personas antes que nos dijeron que no”, confesó.

Entre las experiencias que recopiló, rescató la de Mariano que trabaja en la avenida Colón y Sagrada Familia, de la Ciudad de Córdoba. “Él hace mucho que no sabía nada de su madre. Lleva años sin verla. Y en uno de los comentarios que nos hicieron, había una de un chico que me puso: ´Él es mi tío. Ojalá le pueda llegar este mensaje y avisarle que su mamá está muy bien´. Dos semanas después, lo vimos a Mariano y le llevamos el mensaje”, comentó. “Él nos confirmó que quien escribió era su sobrino que no veía hace 14 años”.

Víctor comentó que hay gente que ve los reels y piden un CBU para colaborar, pero él les contesta que esas personas están en la calle. Los pueden ver en las mismas ubicaciones donde él los entrevista. “Ellos te dicen que comen lo que encuentran en la calle, que en el mercado de Abasto tiran mucha comida. Y que, quienes más los ayudan, son los mismos jóvenes que trabajan en la calle. Gustavo, por ejemplo, estuvo pidiendo durante toda la hora en el que estuvo con él y solo una persona le había dejado un billete de 200 pesos”, agregó.

Y en cada una de las personas que le relata su historia de vida, se encuentra con la misma mirada. “Yo creo que es una mirada de desesperanza. Hay gente que no es de ahora que está en la calle. La mayoría ya tiene dos, tres, cinco o seis años trabajando o pidiendo; y no han encontrado por ahí esa motivación o algo que los ayude a alejarse ahí. Por eso digo que la mirada es de desesperanza. Algunos te dicen, como Martín en un momento del video, que charlando conmigo consiguió relajarse, mientras le cortaba el pelo. Pero por la mirada, yo estoy seguro que estaba pensando ´¿Dónde voy a dormir esta noche? ¿Qué voy a comer?”, reflexionó el peluquero solidario.