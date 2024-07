Caso Loan Peña: citan a declarar a la testigo que encontró el botín

A 28 días de la desaparición, Eugenia, la mujer que encontró el botín de Loan Peña, brindó una entrevista televisiva en la que ofreció una serie de datos que despertaron el interés de la Justicia que decidió luego citarla a declarar.

“Nosotras nos pusimos re contentas al encontrarlo. Saltábamos de alegría. No me puse a pensar en la reacción de los demás. Sí me llamó la atención que el comisario Walter Maciel le avisó a alguien que estábamos nosotras”, contó la testigo.

Cuando Eugenia habla de “nosotras”, al relatar el episodio en el que encontraron el calzado del menor, se refiere, además de a ella misma, a Laudelina Peña, tía del menor y su hija, Macarena.

La declaración de Eugenia además del comisario, apunta contra la tía de Loan. “Laudelina me detuvo en la búsqueda una vez que sacamos el botín del barro”, planteó ante las cámaras de TN.

El botín fue encontrado a 3 kilómetros de la casa de Catalina Peña y según la investigación de los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo de la Unidad Fiscal de Goya, los perros que estaban en el terreno “no hallaron ningún rastro de Loan hacia ningún lado”, por lo que concluyeron que el calzado del niño “habría sido plantado”.

Sin embargo, la Justicia entiende que la información que pueda dar Eugenia, puede ser clave para la investigación. En su aparición televisiva, su testimonio deja serias dudas sobre el accionar del comisario Walter Maciel y sobre la responsabilidad de Laudelina Peña.