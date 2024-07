Buscando a Loan: trata, narcos y poder, ¿le podemos ganar a la corrupción?

Corrientes no es una isla y no escapa al sistema feudal instaurado en toda Argentina. El sistema federal de gobierno ha sido aprovechado para crear feudos, algunos con un señor feudal o una familia feudal o un partido feudal, y dentro de esos feudos pasan cosas. Para quienes recuerdan el caso “María Soledad”, es un ejemplo de cuando un feudo se desborda, trasciende y se nacionaliza. Difícil escapar a la acción mediática de los medios nacionales, y difícil controlarlos, aunque no escapan a ciertas influencias para que la mediatización no profundice en temas que afectan intereses superiores.

Son muchos los niños y niñas que desaparecen por año en Argentina, también adolescentes, y son pocos los que llegan a los medios como Loan, que es uno de estos niños desaparecidos, de esto nadie puede dudar, y ciertas circunstancias del caso abren interrogantes que la Justicia debería dar respuesta. La trata se vincula con el narcotráfico, y ambos con el poder, ahí llegan los aportes de campaña, con el dinero sucio de la droga y de la venta y comercio de seres humanos. Ya sea trata para prostitución o para trabajo esclavo, también para compra-venta de órganos, y hasta para adopción clandestina.

El dinero sucio que sostiene a esos señores feudales y que también sirve para intereses de la y los políticos, no se crea sin intervención de áreas del gobierno, oficiales o para-oficiales. En el caso Loan llama la atención como pasa desapercibida la actuación del detenido Capitán de Navío de la Armada Argentina, Carlos Pérez, un alto grado en ese escalafón, quien ha sido identificado como Jefe de Contrainteligencia en la Armada y trabajó en una base investigada por espionaje ilegal.

Carlos Pérez parece que cumplió tareas de espionaje ilegal en la Base Almirante Zar, en Trelew. Entre 2003 y 2006, según determinó el juez federal Daniel Rafecas, esa sede naval fue una base secreta que utilizó la fuerza a su cargo para desplegar operativos de espionaje interno ilegal. Se dice que este sujeto tuvo que ver con el espionaje ilegal a los familiares del Ara San Juan. Otras versiones lo asignan como un inorgánico de la AFI y que colaboraría con temas relacionados a la actividad narco en la zona. También hay versiones que lo ubica colaborando en temas de acompañamiento de embarazadas vulnerables para traficar los bebes en Resistencia, Provincia del Chaco. No te llama la atención que esto no sea noticia, y que pareciera protegido por alguien con mucho poder.

La información que se dio sobre este oscuro personaje, es que estando detenido intentó suicidarse usando los cordones de su calzado, algo que a nadie sorprendió. Se imaginan alguien ahorcándose con unos cordones del calzado, me lo pueden explicar. Haces una horca con los cordones de tu calzado y te da para atarla al cuello y colgarte de ella. Se habrá investigado el patrimonio del Capitán, supuesto servicio, del cual se dice cuenta con propiedades en varias provincias, a su nombre o de su esposa, con el magro sueldo de retiro que tiene ese cargo.

Hasta hora está siendo ocultado por el poder, será porque tiene mucho para hablar y hay que proteger. Este eslabón puede ser una punta para descubrir a los poderosos tratantes y narcos y sus socios políticos. Parece que la apropiación de personas en un país con fronteras porosas, con señores feudales, y con la apoyatura de la inteligencia de los servicios, atraviesa a parte de nuestra clase política y se infiltra en los tres poderes del Estado.

Nuestra triste historia no puede ser dejada de lado, ya existieron antecedentes de apropiación y desaparición de personas, y porque no preguntarnos que quedo de esas redes y sus contactos nacionales e internacionales. Revisa tu lugar de residencia, tu municipio, tu provincia, identifica a "Tu Señor Feudal", detrás de él esta todo lo demás, pero también tiene socios en la oposición, porque ambos tienen un patrón, "El Patrón del Mal".

Hoy la prioridad es Loan, hay que encontrarlo

La pregunta es si podremos ganarle a la corrupción, a los servicios y al poder. Están tratando de ocultar la verdad, y esta lucha no se gana decomisando toneladas de droga cuando deberíamos estar deteniendo y rompiendo estas mafias. Carolina Jacky

* Carolina Jacky. Ex-Asesora Letrada en INSSJP. ex Gerente de AGP SE para reforma del Estado. Abogada. Derecho Corporativo.