Monedas y billetes: las pasiones del coleccionista que le dio vida al encuentro de numismática

Un billete japonés hecho con papel de arroz del año 1600, otro de Montenegro de 1936 –un país africano desaparecido- son algunas de las curiosidades que se vieron en el evento de coleccionistas que se desarrolló en el Centro Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén). El encuentro de numismática -que se realizó el fin de semana del 15 y 16 de junio- contó con una importante afluencia de público especializado y general que se acercó a conocer la pasión de más de 40 coleccionistas de distintas partes del país.

Organizado por el Centro Numismático Mendoza Sur, el movimiento sorprendió a propios y ajenos. Los mesones atraparon la atención de compradores y visitantes debido a la variedad de monedas, medallas, estampillas, figuritas, cartas, billetes y autitos que se exhibieron y vendieron. Diego Funes, presidente del Centro Numismático Mendoza Sur, quien estuvo a cargo de la organización dio detalles del evento y contó su propia historia como coleccionista.

Coleccionistas, especialistas o compradores disfrutaron del encuentro debido a que se trató de un espacio de camaradería, intercambio y sorpresas. “Ha venido gente de afuera que se enteró ayer y se vino para acá”, expresó sorprendido el primer día del evento.

Foto: Gentileza.

“Cuando era pibe, como mucha cantidad de niños tenía figuritas. Me acuerdo en ese momento en el año 90, yo tenía 10 años, haber coleccionado el álbum y las figuritas del Mundial Italia 90. Pero mi primer contacto con la numismática - la numismática, para quienes no conocen es la ciencia que estudia las monedas, billetes y medallas- fue en el año 92 que mi padre regresó de Australia y me trajo un montón de monedas de ahí y me acuerdo que me trajo dos billetes de 5 dólares australianos de esa época, de los cuales uno todavía sigue como amuleto de la suerte en mi billetera y ha durado todos estos años porque en Australia se usa el billete polímero, que es ese billete que pueden encontrar acá en Chile -los tres primeros billetes de Chile son de polímero- que son de plástico”, contó el coleccionista.

“Después tuve una época donde juntaba etiqueta de cigarrillo que la usábamos para jugar al tejo con mis amigos y una época en la que coleccioné latitas pero eso no tuvo mayor desarrollo. Recién cerca de los 34 años arranqué con las estampillas. Me gustaba mucho y había leído mucho sobre la Segunda Guerra Mundial y una vez me encontré con un sobre y que tenía estampillas de la Segunda Guerra Mundial, me llamaron mucho la atención y dije qué es esto”, recordó el presidente del Centro Numismático Mendoza Sur sobre sus inicios como coleccionista.

Foto: Gentileza.

Allí fue cuando comenzó a involucrarse en el tema. “Estuve un tiempo también yendo al centro Filatélico de Mendoza donde aprendí mucho. Pude ordenar más mi colección, pude desarrollarla y meterme más de lleno hasta hace unos pocos años, antes la pandemia que que vendí toda mi colección y me pasé a los billetes que me venía gustando bastante”, narró sobre sus primeros pasos en el enorme mundo la numismática.

Hasta el día de hoy, su pasión por los billetes y monedas no ha cambiado. “Hago monedas solamente de Australia. Cuando me metí con los billetes dije todavía tengo esas monedas que me trajo mi padre en el año 92 así que solo me dedico a esas monedas y en billetes colecciono lo que sea, me encanta. Incluso tengo billetes que se hacen de fantasía para eventos, tengo billetes de propaganda partidaria, tengo billetes de todo el mundo, tengo por supuesto la colección de billetes argentinos que la estoy completando, es bastante larga” dijo con orgullo.

Foto: Gentileza

En la actualidad el coleccionista ha decidido enfocarse solo en algunas temáticas. “Una es la de billetes que surgieron en la Segunda Guerra Mundial. Después, también me dedico a billetes de la Revolución Francesa que arranca en la época del 1789 hasta el 1800 aproximadamente, toda esa etapa de 11/12 años de billetes de esa época eso es lo que estoy desarrollando y también colecciono todo lo que sean bonos Lecop”,concluyó.