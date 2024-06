La medida que quedó sin efecto y podría disparar las cuotas de las prepagas desde julio

Las bases del acuerdo firmado entre las empresas de medicina prepaga y el Gobierno nacional generó una serie de interrogantes vinculados al impacto real que tendrían las medidas acordadas en los afiliados. La negociación involucraba aspectos relacionados a la devolución de los excedentes cobrados desde enero hasta mayo pero también, desde las empresas, habían solicitado la baja de la medida cautelar dictada la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por cartelización.

A pocos días de acordar con las empresas de medicina prepaga el reintegro de los aumentos a los afiliados y de que se liberara a partir de julio la suba de precios, el Gobierno nacional bajó la presentación que hizo ante la Justicia tras la escalada de precios derivada del DNU 70.

"Después del acuerdo de la Superintendencia de Servicios de Salud con 41 de las empresas de medicina prepaga, le exigieron a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que diera de baja la medida cautelar que había dictado por la cartelización", denunció el legislador de la Coalición Cívica ARI, Hernán Reyes, a través de su cuenta en la red social X.

Texto de la notificación emitida por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

"Antes de que esto sucediera pedimos una audiencia urgente con las autoridades de la CNDC, pero era tarde. Nos notificaron la baja de la medida cautelar. El Gobierno decidió que desde el 1 de julio ya no haya control ni supervisión de las cuotas de las prepagas. Estoy convencido que es un error. Quieren creer que las prepagas no van a volver a formar un cartel y poner los precios por las nubes, pero no hay ninguna razón para pensar eso. No hubo sanción por la cartelización, no hubo condicionamiento, conductual ni tampoco resoluciones o cambios normativos por parte de la Superintendencia. Estamos en una situación idéntica a la de enero. No hay garantías de que no vuelva a pasar lo mismo", agregó Reyes.

El retiro de la medida cautelar supone que desde el 1 de julio no exista un control y regulación de las cuotas de las prepagas. Si bien, desde el Gobierno nacional se muestran confiados en que no se repetirán los incrementos bruscos, la medida que quedó sin efecto habilita a las empresas a fijar los valores de las cuotas con los incrementos que consideren pertinentes. En el texto pactado, se indica que los valores “se ajustarán libremente conforme estructuras de costos y debido cálculo actuarial de cada una de las empresas”.

Desde la Superintendencia de Servicios de Salud aclararon que la denuncia por cartelización no cae: "lo único que cae es el tutelaje por el índice de Precios del Consumidor para los meses de julio, agosto y septiembre".

De esta manera las 7 prepagas (Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE) quedan en iguales condiciones que las 28 restantes que formaron parte del acuerdo", agregaron.

El acta acuerdo firmada por las partes intervinientes contempla también que las empresas de medicina prepaga se comprometen a reincorporar “en iguales condiciones y sin restricciones ni penalización alguna a quienes hayan sido dados de baja por falta de pago debido a los incrementos”. Sin embargo, no contempla a quienes se desafiliaron por falta de pago.

Otro aspecto que destaca es que la Superintendencia de Servicios de Salud estará a cargo del “seguimiento, control y ejecución del cumplimiento” del acuerdo y que “arbitrará los medios” para canalizar posibles consultas y denuncias de los afiliados.

Los detalles del acuerdo

Tras negociaciones entre las empresas de medicina prepaga y el Gobierno nacional, se determinó que las prepagas deberán devolver a los afiliados los montos cobrados en exceso y por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, el procedimiento no sería el más conveniente para los clientes que optan por judicializar las causas.

La Justicia convocó a una conciliación que tuvo como protagonistas a 41 prepagas, las cuales firmaron el acuerdo para efectivizar la restitución de los saldos cobrados en exceso a los afiliados. El acuerdo que surgió tras ese encuentro dejó varios interrogantes y la certeza de que se trata de una medida que resuelve solo una parte del problema. Si bien las empresas cobraron en exceso desde enero a mayo (5 meses), la devolución del dinero se realizará en 12 cuotas desde julio, mes en que se vuelven a liberar los valores de las cuotas.

El procedimiento se realiza teniendo en cuenta el criterio fijado por el Ministerio de Economía para limitar los aumentos a través del cual se calculan los porcentajes que se cobraron por encima del índice de inflación del mes anterior. En el caso de quienes se desafiliaron por falta de pago, no está contemplada la devolución del dinero cobrado en exceso.

En relación a la tasa de interés, el acta acuerdo firmada aclara que el monto que cada afiliado debe recuperar se descontará del precio de la factura que le llegue cada mes se actualizará por la tasa pasiva del Banco Nación (el interés que paga esa entidad financiera por los depósitos a plazo fijo a 30 días).

Las prepagas que firmaron el acta y que, por tanto, tendrán que devolver lo cobrado “de más” a sus clientes, son las siguientes: