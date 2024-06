Es oficial la reapertura del Paso Cristo Redentor: días, horarios y qué vehículos podrán cruzar

El Paso Internacional Cristo Redentor reabrirá luego de 17 días consecutivos cerrado por dos temporales que azotaron a la cordillera de los Andes. La información fue confirmada por autoridades argentinas, que llevaban casi 48 horas esperando por el aval desde el lado chileno. El riesgo de avalanchas pasando la frontera ya no es tal y este domingo podrán cruzar camiones desde las 9 de la mañana. En tanto, el lunes 1º de julio también podrán cruzar autos particulares y colectivos.

Desde la Dirección Nacional de Fronteras informaron que la reapertura será parcial este domingo 30 de junio y que la medida es de "carácter excepcional" para transporte de cargas. En horario invernal, de 9 a 21 horas, podrán cruzar camiones en ambos sentidos de circulación. Son más de 2.000 los que están aparcados solo en Mendoza, además de otros cientos en San Luis y San Juan, y una cantidad similar del lado chileno. La medida responde también a "contribuir a la seguridad vial", expresaron.

Un día más tarde, el lunes 1º de julio, el túnel más importante de la extensa frontera entre Argentina y Chile también quedará habilitado para autos particulares y colectivos, en los mismos horarios (9 a 21 horas con bajada de barreras a las 19 en Uspallata y 18 en Guardia Vieja). Por el pronóstico de buen tiempo que emite el SMN (Servicio Meteorológico Nacional), se espera que Paso Cristo Redentor permanezca abierto al menos durante una semana.

En el mismo comunicado, desde la Coordinación Argentina del Sistema Integrado Cristo Redentor recordar que los trabajos de despeje de Vialidad Nacional en la Ruta 7 concluyeron el viernes 28 y que la habilitación 48 horas más tarde se da -exclusivamente- por decisión de autoridades chilenas debido al "riesgo de avalanchas".

Una reapertura que generó bronca e impaciencia en el tramo final

Con los trabajos de despeje de la Ruta 7 realizados por Vialidad Nacional y terminados hace casi 48 horas, en Argentina aguardaron impaciencia la reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor, situación que las autoridades locales esperaban para este sábado 29, algo que finalmente no sucedió. Por posibles avalanchas, Chile el país demoró la reanudación del tránsito en el corredor pero al mismo tiempo habilitó el turismo interno hasta el centro de sky en Portillo, lo que desató la furia de este lado de la cordillera, principalmente de camioneros que llevan 17 días esperan para cruzar la frontera.

Autoridades mendocinas y nacionales tenían planeado que este sábado ya iban a poder cruzar lo más de 2.000 camiones que aguardan en los distintos escalones en Mendoza (principalmente en Uspallata, donde ya fallecieron dos camioneros), San Luis y San Juan y que este domingo el tránsito sería normal para todo tipo de vehículos; pero cerca de la medianoche del viernes autoridades chilenas le bajaron el pulgar a la reapertura aduciendo posibles avalanchas que podrían darse entre el edificio viejo de la Aduana en Los Libertadores y el cobertizo 6. Esto terminó siendo contradictorio horas después, cuando desde nuestro país advirtieron que el tránsito interno en Chile estaba habilitado hasta Portillo.

La bronca que la situación generó es cuanto menos lógica: "Es vergonzoso lo que pasa en el Cristo Redentor, llevamos dos o tres días que desde Chile nos dicen que no se habilita por las pruebas que tiene que hacer el ejército chileno por las avalanchas. Ayer (por el viernes) a las 21.30 nos comunicaron que se habilitaba el Paso, pero a las 22.20 nos comunicaron que las avalanchas no habían salido positivas y por eso no se habilitó", contaron los camioneros mendocinos. Incluso, el presidente de Aprocam, Ricardo Squartini, hasta había solicitado la intervención del presidente Javier Milei en la situación.