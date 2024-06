Javier Milei y su decisión sobre los bonos para los jubilados: ¿continuarán?

Horas después de que se sancionara en el Congreso la Ley Bases y el Paquete Fiscal, el presidente Javier Milei brindó una entrevista al canal LN+ donde consideró "un hito histórico y monumental para la historia", poder contar con esta herramienta de cambio profundo para el país. Además, consideró que la reforma es aún mayor que la que llevó adelante el fallecido ex presidente Carlos Menem.

"Es cinco veces más grande que la reforma de Menem, si a eso le sumamos que el DNU que está vigente, significa que la Argentina tiene 800 disposiciones de desregulación económica", explicó el mandatario nacional.

En ese marco, reveló que la Argentina transita la segunda etapa de su plan económico, "la de emisión cero". Y destacó: "Hemos logrado consolidar el déficit cero, por lo tanto, la consolidación fiscal está en marcha. Pasó la etapa del déficit cero, ahora vamos a la etapa de emisión cero, se viene el cambio de régimen monetario".

Ante la consulta sobre los motivos por los cuales aún no fue confirmado que se pagará los bonos para jubilados que se viene anunciado mes tras mes, Javier Milei puso en duda su continuidad.

Javier Milei expresó que dar continuidad de los bonos para jubilados el mes próximo dependerá de "los números fiscales". Foto. Captura de video.

"El bono tiene una característica que es discrecional completamente. Y nosotros tenemos que ser serios: solamente va a haber bonos en función de cómo viene la situación y cómo vienen los números fiscales", sentenció.

A pocos días de finalizar el mes de junio y ante la falta de precisiones sobre su continuidad en el mes de junio, la consulta fue ineludible, y la respuesta fue contundente por parte del Presidente. "No se anunció todavía el bono porque depende de los números fiscales. Nosotros no vamos a engañar a la gente. No vamos a mentirle dándole cosas que no hay y que después eso se termine convirtiendo en emisión monetaria", enfatizó.

"Esa política de hacer las cosas con emisión monetaria lo que genera es una situación de pobreza", cerró Milei, dejando la inquietud para los jubilados si esa ayuda se aplicará en el mes de julio o se interrumpirá definitivamente.