Enfermedades cardiovasculares: los enemigos silenciosos que debemos identificar para prevenirlas

El retraso en la realización de los controles médicos y la baja percepción del riesgo que esto implica, ha generado un considerable aumento en la cantidad de personas que padecen alguna enfermedad cardiovascular en Argentina. Estas afecciones son aquellas que afectan al corazón y a todas las arterias del organismo.

La principal causa de las enfermedades cardiovasculares son los denominados "enemigos silenciosos", según lo explicó el médico cardiólogo y jefe del servicio de Cardiología del Hospital Dr. Enrique Tornú, Guillermo Maccagno.

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, el especialista en cardiología habló sobre la situación actual de las enfermedades cardiovasculares en Argentina. Además, se refirió a las causas, precauciones y otros factores fundamentales que están ligados a estas afecciones.

Guillermo Maccagno advirtió que "nos olvidamos que la muerte cardiovascular es la primer causa de muerte en el mundo, y dentro de ellos, el infarto juega un papel fundamental. Acá en Argentina tenemos entre 40 y 50 mil personas que se infartan por año. La mayoría son aquellas personas que no esperaban sufrir un infarto o que no creían que eran capaces de tener algo como para sufrir un infarto. Este es el riesgo más importante, porque aquellas personas que se saben enfermas, se controlan. Las que no se saben enfermas, dejan pasar situaciones tales como un dolorcito en el pecho, una fatiga o hacen cosas indebidas. Después cuando nos queremos acordar, tuvimos un problema mayor".

El médico cardiólogo sostuvo que "cuando vamos ascendiendo en edad, vamos creciendo, nos vamos haciendo más vulnerables. Esto es indudable para en todos los órdenes de la vida. Los dos extremos de la vida, son dos extremos vulnerables. Cuanto más grande somos, nos encontramos en forma más vulnerable. Esto no quiere decir que a mediana edad, que es precisamente cuando uno no se cree vulnerable, sino todo lo contrario, se suele creer invencible y que esto nunca le puede llegar a ocurrir, es cuando se expone a situaciones límites. Por ejemplo, al consumo de tabaco, al consumo de sustancias, a no hacer ejercicio, a tener algún sobrepeso, a hacer un ejercicio desmedido. Todas estas cosas pueden llevar, en una situación límite, a sufrir un evento cardiovascular como puede ser un infarto agudo de miocardio".

El médico cardiólogo, Guillermo Maccagno.

¿Cómo se previenen las enfermedades cardiovasculares?

El doctor Maccagno aseguró que "hay que empezar a tomar en cuenta a los factores de riesgo cardiovascular, que son los llamados 'enemigos silenciosos'. Enemigos que van a estar dentro de nuestro organismo y que de repente nos van a delatar su presencia con un evento, mostrándonos que ya es tarde y ya nos provocó un daño".

Y procedió a detallar cuáles son estos factores de riesgo: "El colesterol alto, la glucemia alta, tener una diabetes descontrolada, la hipertensión arterial, o sea, tener la presión arterial por encima de los valores normales. Ustedes saben que hay un 30% de nuestra población que es hipertensa, pero vista el 30%, solo la mitad sabe que es hipertensa porque no se controla la presión. La única forma de saber si tengo la presión normal o alta es controlándola periódicamente".

"Todas estas cosas son en las que tenemos que hacer un chequeo, sobre todo si vamos a hacer algún tipo de ejercicio, que incluya un electrocardiograma, la toma de presión, algún análisis de sangre para ver cómo está el colesterol, la diabetes. Hacer quizás alguna prueba funcional como una ergometría, un ecocardiograma. Todo este combo de cosas va a adelantar la presencia de algún problema que, si no lo hiciéramos, a lo mejor cuando hacemos el ejercicio, nos trae un dolor de cabeza", añadió.

En esa misma línea, el especialista explicó quiénes son las personas que sufren más ataques cardíacos: "Hay una edad en la cual la mujer está más protegida de lo que es el evento cardiovascular, que es la edad fértil de la mujer. Mientras la mujer tiene menstruaciones, tiene una protección hormonal, por supuesto mientras que no esté agredida por otros factores de riesgo como fumar. Pasada esa edad, la mujer empareja al hombre en eventos cardiovasculares. No es un mito, esto es una realidad".

Concluyendo, Guillermo Maccagno llamó a la reflexión: "No hay mejor momento que empezar a prevenir un evento cardiovascular que hoy mismo. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Hoy mismo tenemos que empezar a prevenirlo, no pierda tiempo, porque mañana ya puede ser tarde".

Escuchá la nota completa