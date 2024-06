Faustino Oro podría consagrarse como maestro internacional de ajedrez y batir un récord histórico

No hay dudas de que el futuro de Faustino Oro será prometedor en el mundo del ajedrez. Este martes 25, al pequeño argentino se le abre una nueva oportunidad: volverá a competir en España con el objetivo de convertirse en un maestro internacional, sin tomar conciencia de que, además, puede llegar a batir una plusmarca a su edad.

El prodigio de 10 años lo intentará hacer otra vez: tal como sucedió hace unos días en el Festival en Madrid, irá detrás de la 3ª y definitiva competencia por el título de maestro internacional de ajedrez. De lograrlo, se consagrará como el ajedrecista más joven en obtenerlo, superando al nene norteamericano, Abhimanyu Mishra, que la obtuvo a los 10 años, 9 meses y 3 días. Oro tiene 10 años, 8 meses y 16 días.

Cabe recordar que el pequeño saltó a la fama mundial en marzo de este año, cuando venció en una partida en línea a Magnus Carlsen, cinco veces campeón mundial. Su fuerte está en los juegos más rápidos, ya que logra dominar el tablero en poco tiempo.

Faustino Oro, por romper un récord mundial

“Fausti todavía no tiene capacidad para magnificar un récord. Le faltan años para comprender el significado de ser el más joven de la historia; su mente no funciona como la de un adulto. Sí, tiene en claro lo que representa ser el N°1 del mundo, pero no batir una plusmarca en precocidad. Él quiere lograr el título de maestro internacional, eso le importa más que batir un récord”, comentó Alejandro Oro, padre del prodigio argentino, a Infobae.

Nacido el 14 de octubre de 2013, encontró su pasión por este juego en la pandemia, es decir, hace 4 años, y desde entonces no ha parado de sorprender al mundo. Ya ha vencido a varios ajedrecistas famosos, entre ellos a Carlsen, y ahora intentará dejar su nombre grabado en la historia.

Competirá contra nueve maestros llenos de experiencias y años de estudio: cinco españoles, uno de Chile, otro de Francia, de Colombia y otro más de Guinea Ecuatorial. Todos se enfrentarán en un torneo cerrado dentro de los salones del Club d´Escacs Barcelona.

El muchacho deberá sumar 6,5 puntos, que sería más del 70%, que le aseguraría el primer puesto. ¿Complicado? Sin dudas, pero no imposible para el prodigio argentino, a quien llaman el "Messi del ajedrez". Oro, sin embargo, no deja de ser un niño en una competencia mayormente de adultos.