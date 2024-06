La peor noticia: murió Benicio, el niño mendocino cuya lucha contra una grave enfermedad movilizó a toda la provincia

Después de más de dos años de luchar contra un agresivo tipo de cáncer, Benicio Ragusa Palma, el niño mendocino de tres años -oriundo de Godoy Cruz- que motorizó una inédita campaña de solidaridad, murió en un hospital de Barcelona, España, a donde había sido llevado por sus padres en busca de un tratamiento que pudiera salvarle la vida.

"Tengo que hacer una de las publicaciones más difíciles para mi, donde les cuento que Beni ha desmejorado bastante en pocos días.. no importan los detalles de su estado actual solo importa que sepan que necesita de sus oraciones para que él pueda llevar este proceso lo mejor posible.. aunque nuestra sonrisa no es la misma que la de la foto, tratamos de sonreír cada vez que él puede mirarnos a los ojos. Toda oración es bienvenida", había publicado su familia en las últimas horas en la cuenta de IG @todos.por.beni, poco antes de que se conociera la triste noticia de su fallecimiento.

“Papás, Benicio tiene tumores sólidos que yo asocio con la enfermedad llamada neuroblastoma”, cada palabra de la médica se hizo eco en la habitación, el mensaje les erizó la piel y los dejó sin palabras. Sebastián y Solange acababan de recibir la noticia más difícil de sus vidas.

Benicio Ragusa Palma tenía entonces 1 año y 8 meses, y había sido diagnosticado con neuroblastoma. Es un tipo de cáncer infantil, por la cual se forman células malignas (cancerosas) en los neuroblastos (tejido nervioso inmaduro) en las glándulas suprarrenales, el cuello, el tórax o la médula espinal. Esta enfermedad tiene cuatro estadios, que van de menor a mayor gravedad o avance de patología. Benicio tiene, lamentablemente, el estadio 4.

Benicio tiene estadio 4 de neuroblastomia.

“No les doy opción, yo me lo llevo al Notti porque ahí voy a poder tratarlo con todo lo que tengo a mi alcance”, expresó la médica que trataba a Benicio en el Hospital Español de Mendoza. Inmediatamente fue trasladado al Hospital Pediátrico Humberto Notti, allí los profesionales hicieron un gran esfuerzo. Sin embargo, “nosotros además de eso necesitábamos rapidez, necesitábamos tener todo en un mismo hospital para que mi hijo no corriera riesgos en tantos traslados, necesitábamos estar los tres juntos y en ese hospital no nos permitían pasar esta porquería juntos como familia, necesitábamos que nuestro hijo recibiera cuanto antes su tratamiento”, contaba por entonces en las redes sociales Solange, mamá de Benicio.

Es por eso que la familia comenzó una campaña para poder trasladarse y continuar con el tratamiento en el Hospital Austral de Buenos Aires. “En cuanto llegamos nos internaron y mi bebé empezó a recibir quimioterapias, las que tanto necesitaba, ya que sus tumores crecían de una manera inexplicable cada día”, expresaba la mamá.

Pese al gran trabajo de los médicos del Austral. Benicio debió ser trasladado nuevamente en busca de un tratamiento que brindara respuestas positivas a su diagnóstico. Por ello decidieron viajar a Barcelona.

Allí, recibió un tratamiento de inmunoterapia. Este tipo de terapia se realiza en el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, se trata distintos tipos de inmunodeficiencias primarias (IDP) mayoritariamente complejas. Esta unidad es una de las pocas unidades especializadas en inmunología clínica pediátrica de España, es el centro de referencia en España para el tratamiento de inmunodeficiencias primarias acreditados por el Ministerio de Sanidad (CSUR) y uno de los dos centros de referencia de Cataluña.

Benicio viajó con sus papás a Barcelona para realizar un tratamiento, pero la enfermedad siguió avanzando.

Todos por Beni

Para poder costear la internación y los gastos del viaje su familia había lanzado la campaña “Todos por Beni”, que logró reunir los fondos necesarios para que cubrir el costo del tratamiento.

“Hoy Benicio me sigue abrazando y de hecho lo hace muy pero muy fuerte, pero me abraza por miedo, con llanto cada vez que entra un médico a revisarlo, una enfermera a pincharlo, medicarlo y controlarlo y también cada vez que lo llevamos a algún aparato para que lo estudie, me abraza del dolor cada vez que sus medicinas dejan de hacer efecto. Necesito que nos abrace de felicidad, felicidad porque ya llegué de una jornada laboral a buscarlo a la casa de su abuela, porque le cociné sus capelettis favoritos, porque le di su banana tan esperada, porque lo dejé salir al pasto a patear la pelota, porque su papá lo subió arriba de una máquina para manejar, porque le di su teta que tanto ama”, expresaba con profunda angustia en las redes de la campaña Solange y con la esperanza de que pronto todo esto terminara.