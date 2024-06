Google eliminará millones de cuentas de Gmail: qué hacer para evitarlo

Google ha anunciado que comenzará a eliminar cuentas de Gmail que no hayan tenido actividad en los últimos meses, una medida que se había contemplado desde 2020 pero que ahora se hará oficial. Esta política no solo afectará a los correos electrónicos, sino también a los archivos almacenados en Google Drive y a todas las aplicaciones vinculadas a la cuenta, como YouTube y Google Play Store.

¿Qué significa que una cuenta esté inactiva?

Para Google, una cuenta se considera inactiva si el usuario no ha iniciado sesión durante dos años. Esto incluye no solo el uso de Gmail para enviar o leer correos, sino también el historial de reproducciones en YouTube o de descargas en Play Store. Una vez que una cuenta es etiquetada como inactiva, el propietario no podrá acceder a ninguna de las aplicaciones de Google asociadas a esa cuenta, y en esta ocasión, la cuenta no podrá ser reactivada.

Al eliminar la cuenta de Gmail, también se perderán los archivos en diferentes aplicaciones de Google. (Foto: Archivo MDZ).

La principal razón que Google señala sobre esta medida es la seguridad de los usuarios. Las cuentas inactivas son más susceptibles a ciberataques, ya que los piratas informáticos pueden aprovechar la falta de actividad para acceder a la información personal de los usuarios con relativa facilidad. Estas cuentas suelen tener contraseñas más débiles y es menos probable que tengan habilitada la autenticación de dos factores. Además, muchas de estas cuentas son temporales, utilizadas para proyectos educativos o de trabajo y abandonadas posteriormente.

La eliminación de cuentas inactivas tendrá un impacto significativo, ya que no solo se bloqueará el acceso a Gmail, sino también a otras herramientas como Google Photos, Google Docs, Google Drive y Google Meet Calendar. Los usuarios podrían perder todas sus fotografías, documentos y correos antiguos.

Desde cuándo será el cierre de estas cuentas de Google

Google ha sido claro al señalar que a partir del 1 de diciembre de este año, miles de cuentas serán eliminadas de forma permanente. Los usuarios no podrán recuperarlas si no han realizado al menos un mínimo de actividad en los últimos 24 meses.

Cómo evitar el cierre de cuentas de Google

Para evitar que una cuenta sea cerrada por inactividad, los usuarios deben iniciar sesión y realizar alguna de las siguientes acciones:

Leer o enviar un correo electrónico

Ver un video en YouTube

Realizar una búsqueda en Google desde la cuenta de Gmail

Más allá de esta situación, siempre es recomendable asegurarse de guardar el contenido por si se pierde la cuenta. Google ofrece la herramienta Google Takeout, que permite descargar una copia de todos los archivos almacenados en Google. Los usuarios también pueden exportar sus fotografías a otro servicio de almacenamiento en la nube, compartirlas con una cuenta de Gmail activa, o guardarlas en su ordenador o en un disco duro.