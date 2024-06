Fin de semana largo duplicado: según el Gobierno, la ocupación turística superó las expectativas

El Gobierno de Mendoza analizó los números de los fines de semana de junio como un conjunto. "La provincia tuvo movimiento desde el sábado 15 y mantiene ocupación continua hasta el domingo 23", destacaron desde el Emetur.

Para el primer fin de semana, el promedio de ocupación en toda la provincia rondó el 60%, tras lo que hubo continuidad, los días martes y miércoles. Cabe destacar que, si bien el número bajó, Mendoza presentó una llegada continua de visitantes.

Tomando los datos del segundo fin de semana, desde el Observatorio Turístico del Emetur se espera el pico de ocupación para el viernes 21 y el sábado 22, con cifras que superan el 78%, para todas las formas de alojamiento y todas las zonas turísticas de la provincia.

Al respecto, la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, mencionó que “en ambos casos, el número de ocupación consolidado supera las expectativas y esto se da por el fenómeno del turista espontáneo, que toma su decisión de viajar a último momento”.

Turistas llegaron a la terminal de Mendoza durante el finde XXL.

“Estos números son el resultado del trabajo conjunto entre el sector privado, el Gobierno provincial y los municipios para promocionar el destino Mendoza en ferias, capacitaciones, a través de acciones de familiarización (fam press y fam tours) y campañas publicitarias, entre otras”, agregó la funcionaria.

Cabe destacar que el punto más bajo de ocupación sucedió el martes 18 y al día siguiente el número remontó, sobre todo en la Ciudad de Mendoza, por el impacto del espectáculo deportivo que ofreció la Copa Argentina, el partido de Boca Juniors vs. Almirante Brown. Posteriormente las cifras fueron en ascenso hasta llegar a su punto máximo, que se prevé para el sábado 22 por la mañana.

Desde el Emetur informaron que siguen siendo los destinos de naturaleza los que han tenido mayor movimiento, sobre todo los vinculados a la nieve, como son Potrerillos, Cacheuta, Alta Montaña, Valle de Uco, Malargüe y San Rafael. La Ciudad de Mendoza también tuvo muy buena ocupación, al igual que la zona Este.

Durante el período analizado, la estadía promedio fue de 3 días, con un gasto por persona de $50.000.

En la semana la polémica tuvo lugar el día martes ya que desde CAME informaron que la caída del turismo había sido del 60% respecto del mismo fin de semana durante 2023 y desde Mendoza contrarrestaron informando que durante el año pasado no hubo dos fines de semana largos como en este caso para analizar los casos de la misma manera, por ende, la caída no fue tal como destacaron desde CAME.