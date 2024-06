El yoga es la oportunidad perfecta para ser curioso sobre quién eres

El próximo 21 de junio se celebra el Día Internacional del Yoga. Desde el año 2015 esta efeméride fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para concientizar a la población mundial sobre los beneficios en la salud y el bienestar de esta práctica. En nuestro país, el Día Internacional del Yoga es una oportunidad para que las personas de diferentes edades y profesiones se reúnan en varios eventos que se organizan para promover la práctica

¿Qué es el Yoga?

Yoga es una disciplina milenaria cuyos orígenes se remontan en la India, el término Yoga proviene del sánscrito y significa “juntar”, “unir”. El objetivo de esta disciplina es integrar todos los aspectos humanos, físico, mental, espiritual y emocional, motivo por el cual es considerada una filosofía holística.

Beneficios de la práctica:

Cuando nos conectamos con esta práctica podemos notar sus beneficios, no sólo físicos. A través de las posturas que nos ayudan a flexibilizar articulaciones y columna vertebral, oxigenar nuestros pulmones, tonificar y fortalecer músculos, estimular la circulación, equilibrar el sistema nerviosos central, eliminar tensiones, etc. Sino que también, cambia nuestra perspectiva de vida. Logramos ser más conscientes del momento presente, vivir el aquí y el ahora. Nuestra mente está en permanente movimiento, y es a través de la respiración que logramos aquietarla. El yoga nos conecta con la respiración consciente, fundamental en nuestra vida. Cuando nacemos, respiramos correctamente, por la nariz y utilizando la respiración abdominal, si observamos a un bebé dormir, vemos cómo se expande su abdomen al inhalar; al crecer, nos olvidamos de este tipo de respiración y comenzamos a respirar mal, con respiración alta, corta, por boca, etc.

En una clase de yoga inicial, hablamos sobre la importancia de este momento. Debemos inhalar y exhalar por nariz. El aire que ingresa a nuestro cuerpo es energía/prana, que circula y se expande por todo nuestro cuerpo, al ingresar el aire, a través de las fosas nasales, se entibia y llega a nuestros pulmones aire tibio. También es importante que la inhalación comience desde el abdomen para llevar el aire a las costillas y luego a las clavículas, para lograr que los pulmones puedan vaciarse completamente para luego ingresar el aire nuevo, purificado.

Los movimientos realizados en la práctica se coordinan con nuestra respiración, logrando tomar plena consciencia de nuestro cuerpo, junto a cada inhalación y exhalación que realizamos. El yoga nos ayuda a percibir a nuestro cuerpo y respetarlo. Saber hasta dónde podemos esforzarnos y cuándo debemos dejar de hacer una postura porque sentimos dolor o molestia. Nos conecta con nuestro interior, con nuestra energía.

Desde hace 10 años, la Embajada de la India, en nuestro país, organiza un evento, donde se pueden encontrar clases gratuitas, meditaciones guiadas y charlas inspiradoras, este año el lema es: “Yoga para el Ser y la Sociedad” .

Se realizará en la Sociedad Rural Argentina, este viernes 21 de junio, en el Pabellón Ocre, a partir de las 10:00 hs. con entrada libre y gratuita.

* María Alejandra Fernández, soy profesora de Hatha Yoga, realicé mis estudios en la Fundación Hastinapura y luego realicé varios cursos de perfeccionamiento entre ellos, Ayurveda y Emociones junto a Fabián Ciarlotti, Instructorado de Mantras en la Agrupación Argentina de Sánscrito, Profesorado de Esferodinamia y Biomecánica aplicado al Yoga.