Llega a Mendoza la médium argentina cuya historia se asemeja a "Sexto Sentido"

Lorena Perelló es una reconocida médium argentina que desde hace un tiempo recorre el mundo con un ciclo de charlas llamado “La vida continúa”. Su atrapante historia de vida recuerda a la película "Sexto Sentido", aquella que contaba la historia de un pequeño niño que vivía atormentado por las extrañas visiones de personas fallecidas que lo seguían a donde él fuese.

En "La vida continúa", Perelló compartirá con un encuentro junto al público en el Teatro Plaza de Mendoza, una perspectiva sobre "la vida después de la muerte", revelando "cómo los lazos de amor perduran más allá de la existencia física y sirven como canales a través de los cuales nuestros seres queridos difuntos continúan ayudándonos, acompañándonos y protegiéndonos en nuestras tareas".

La charla será el próximo 5 de junio y será una experiencia única donde Lorena demostrará que “los lazos de amor que nos unen con nuestros seres queridos fallecidos son eternos".

"La muerte es simplemente una transición; lo único que hacemos es cambiar de plano. La fuerza del amor es tan poderosa que traspasa las limitaciones del cuerpo físico y nos permite seguir en una conexión especial. Es un regalo de Dios.", afirmó la médium que promete brindar una experiencia reveladora y conmovedora para todos los asistentes; tanto como lo fue su propia transición que la llevó a reconocer, 22 años después de ver a su primer alma fallecida, cuál era su misión en esta vida.

Un camino espiritual

Lorena Perelló nació en La Pampa, pero en la actualidad reside en Alemania junto a su esposo y sus dos hijos. Sin embargo, desde hace un tiempo y con mucha valentía, abrió su corazón para abrazar su tarea espiritual, ayudar a las personas a sanar sus dolencias y a conectarse con ellas mediante sesiones energéticas, utilizando su capacidad como médium y con charlas personalizadas.

Lorena Perelló dará una charla llamada "La Vida Continúa" el 5 de junio en el teatro Plaza. Foto: Instagram @lorena_perello

La atrapante historia de esta joven comenzó siendo muy chiquita, a los 5 años. Ni siquiera era consciente de lo que le ocurría, pero sentía un terror paralizante cuando veía, oía y sentía almas que se le acercaban buscándola, aunque ella no sabía con qué intención lo hacían. Tal cual ocurre con el protagonista de la película “Sexto sentido”.

En ese filme del año 1999, el psicólogo Malcolm Crowe comienza a trabajar con un chico llamado Cole Sear, un chico que le confiesa: "En ocasiones veo gente fallecida, caminando como gente normal. Ellos no saben que están muertos". En la película, Malcolm le sugiere al niño que en vez de concentrarse en el terror que le producen los fantasmas, trate de encontrar el propósito de su don de comunicarse con ellos; y tal vez ayudarles con sus asuntos sin terminar en la Tierra.

De la misma forma, Lorena, cuya crianza fue en el campo, teniendo 5 años, tuvo su primera visión. "Yo escuché perros ladrando, me levanté y le dije a mi papá: ´Hay un señor en la puerta´. Yo veía a un señor bajito con una gorra, que me miraba. Pero mi padre me dijo: ´Lore, acá no hay nadie´. Yo le insistía: ´Pero sí, papi. Nos está mirando y nos saluda con la mano´. Y a partir de ahí empezó toda esa conexión con el mundo espiritual. Yo podía ver, sentir y escuchar a otras almas que mi familia no podía ver. Y no fue fácil para mí”, relató Lorena.

"Cada vez que me iba a dormir, le pedía a mis padres que me dejaban la luz prendida del pasillo. Yo me tapaba hasta la cabeza y sólo dejaba un huequito para respirar. Cuando vos sos médium, tenés una sensibilidad mucho más aguda. Y como sabían que yo los podía ver, sentir y escuchar, muchas almas que quedan en ese limbo, que les cuesta ascender, buscaban a alguien que les ayudase. Pero al no tener el conocimiento de lo que me pasaba y siendo tan chica, a mí me daba miedo", contó a MDZ.

“Mis papás me acompañaron toda mi vida. Hicieron todo lo que pudieron conmigo. Me llevaban a las curanderas, tomé té de ruda, gastaron muchísimo dinero para que estuviera bien. Pero evidentemente, esa capacidad ya venía conmigo, era parte de mí", aseguró. "Cuando vos sos médium, tenés una sensibilidad mucho más aguda", comentó Perelló. Foto: Captura de video

Cuando terminó el secundario, Lorena se fue a vivir a General Pico para estudiar para maestra jardinera y allí conoció a quien sería su futuro esposo. A él le confesó todo lo que percibía, escuchaba y veía. Poco después de casarse y mudarse a Campana, provincia de Buenos Aires, tuvo la visión de quien se convirtió desde entonces en su guía espiritual, y al que llamó Nico.

Fue ese espíritu el que la fue guiando en su proceso. "Dejó de pelearse conmigo misma y acepté que ésta era yo y que lo que tenía, no me lo podía sacar. Y me propuse usar esta habilidad para ayudar a los demás”, contó a MDZ.

Las primeras consultas como médium las dio desde en Alemania y por zoom. Y cada tanto brinda estas charlas o conferencias en Argentina, donde estuvo por última vez en el mes de noviembre a sala llena.

"En esas conferencias cuento un poco sobre los diferentes niveles que hay en el mundo espiritual. Pero yo nunca doy mensajes públicamente, porque son algo muy privado, muy de cada persona. Lo que sí suelo hacer, cuando termina la charla, es abrazar a cada una de las personas que estén allí, hasta la última que se quede. Y si tengo algún mensaje personal y privado que decirle a esa persona, lo hago en ese momento en que la abrazo después de la conferencia", explicó.

Lorena Perelló brindará la charla llamada “La Vida Continúa” en el teatro Plaza el próximo 5 de junio a las 21 horas.