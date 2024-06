Eliminación de la repitencia en el Secundario: ¿jaque mate al rol docente?

Hace años, el rol del docente se limitaba a dictar clases y transmitir contenidos. Sin embargo, las diversas estrategias didácticas implementadas han moldeado una nueva visión del aula, el docente debe guiar, acompañar y mediar a los estudiantes para construir conocimiento. Pero esta evolución no ha preparado completamente a los docentes para enfrentar las múltiples tareas que desempeñan en la escuela.

Además de construir colaborativamente el conocimiento, los docentes hoy en día se encargan de preparar el desayuno o merienda, organizar el almuerzo, armar y distribuir cajas de alimentos a las familias y aplicar leyes para proteger la integridad de los estudiantes, a menudo enfrentando el temor a las represalias de las familias. Se han visto casos donde los docentes son agredidos físicamente por salvaguardar la integridad de un menor o bien porque han desaprobado a un estudiante.

¿Se ha considerado el nuevo rol que debe desempeñar el docente?

Asimismo, los docentes se enfrentan a nuevos desafíos en el aula. Deben lidiar con estudiantes que presentan trastornos de ansiedad, adicciones y problemas familiares. Y, ante este contexto, surgen las preguntas: ¿por qué estos estudiantes repiten de año? y ¿la no repitencia los salvará?

El Director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Dr. Sileoni, ha manifestado que "el mundo salió de la repitencia hace tiempo", no lo niego. Sin embargo, la realidad social que atraviesa la provincia en este momento es diferente a la de otros países a los cuales se hace referencia. Tener a los adolescentes en las aulas no garantiza que aprendan. Sostener a un adolescente sin un sentido, sin un objetivo que le sea atractivo, hoy no sirve. Más allá de implementar pequeños cambios en el sistema educativo, es necesario ampliar la perspectiva y analizar cómo esta nueva propuesta educativa se integra y encaja dentro de la sociedad actual. No basta con realizar ajustes superficiales, sino que se requiere una visión más amplia que permita alinear las transformaciones educativas con las necesidades y el contexto de la sociedad contemporánea.

Los docentes se enfrentan a nuevos desafíos en el aula

Ante estos cambios en el sistema educativo, es fundamental repensar el rol del docente. Los docentes no son superhéroes, sino profesionales que merecen respeto y reglas claras. Lamentablemente, las últimas décadas han estado marcadas por cambios constantes que han generado un desdibujamiento en su función.

Es crucial que los futuros cambios en educación se planteen teniendo en cuenta al docente, a los estudiantes y al futuro del país. Dar respuestas claras, invertir económicamente con seriedad y definir el nuevo rol del docente es una necesidad urgente para garantizar el éxito del sistema educativo.

* Carla Laura Milani. Profesora en Informática y Administración, Diplomada en Gestión de Instituciones Educativas, Especialista en Educación y TIC, Experta Universitaria en Inclusión de Personas con Discapacidad.