El Gobierno se enfrenta a CAME por las cifras del turismo en Mendoza

El reciente fin de semana largo, que incluyó un feriado en conmemoración de la vida del General Martín Miguel de Güemes, implicó una caída en la ocupación del 64,3%, respecto al 2023, según un informe elaborado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Desde Mendoza, la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, salió a objetar estas cifras y señaló "errores técnicos" en el reporte de los empresarios.

A través de la funcionaria, Mendoza cruzó a la cámara empresaria nacional objetando que "tiene una apreciación incorrecta en el análisis de los fines de semana de junio”. Según la CAME, el feriado pasado tuvo una notoria merma en la cantidad de viajeros respecto al año pasado, ya que en esta oportunidad viajaron 802.000 turistas en los tres días que duró el fin de semana, mientras que en 2023 lo hicieron 2.247.966.

La titular del Ente Mendoza Turismo, en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, sostuvo que "el fin de semana anterior hubo mucho turismo de cercanía, mucho turismo interno. Mendoza tiene esa ventaja. Quién puede negar la crisis en la que estamos los argentinos. Ya en verano asumimos un 10% de disminución del turismo en Mendoza, mientras que a nivel nacional se señalaba un 16% menos de consumo. Lo cierto es que Mendoza es un destino turístico que moviliza algunos segmentos que priorizan el viaje más allá de las circunstancias económicas, como son los jóvenes que viajan en grupo o las parejas, no tenemos un turismo tan familiar. Después, tenemos un turismo de alta gama que permite también sostener los ingresos".

"En los meses de abril, mayo y junio hemos tenido una agenda de congresos, exposiciones y turismo de incentivo que ha hecho sostener la demanda, por supuesto con valores que son inferiores al año pasado. Quién podría ser tan necio de no reconocer que hay una disminución. La semana pasada estuve en el Consejo Federal de Turismo, todas las autoridades provinciales coincidimos en que hay una caída generalizada, pero los destinos que tienen turismo internacional, como el caso de Mendoza, somos destinos que se sostienen porque se compensan entre la baja del turismo nacional y el sostenimiento del turista extranjero, sobre todo el brasilero", argumentó respecto a la situación turística actual.

El sector turístico atraviesa un periodo ambiguo. La titular del Emetur comentó que "la economía está deprimida y el turismo es una actividad económica, no es altruismo. Puedo decir que a Mendoza le va mejor que a la media nacional en general. Por supuesto que no a todos los empresarios del turismo les va bien, porque no todos entienden cómo se manejan hoy las ventas".

Además, opinó que "no hemos abandonado el turismo. Nosotros tenemos la suerte de tener una demanda diversificada. Tenemos una provincia grande que, por ejemplo, en la zona del Sur, tanto San Rafael como Malargüe, tienen otros segmentos que permiten sostener la demanda en primavera, que son los viajes de egresados de primaria. Y cuando uno mira el área metropolitana, tiene un turismo corporativo y también tiene la llegada de muchos jóvenes que vienen de Argentina".

Según Testa, Mendoza tiene una "demanda diversificada".

Gabriela Testa aseguró que "Mendoza no es cara, Mendoza es competitiva. Cada uno elige de acuerdo a su capacidad. La provincia tiene una buena relación precio-calidad de acuerdo a la capacidad que vos elijas. Si te da el bolsillo para un hostel, vas ahí, y te da para un hotel de cinco estrellas, vas a ese otro".

En esa misma línea, habló sobre el sector estrella del turismo mendocino, las bodegas: "Acá hay 209 bodegas abiertas al turista, formamos parte de la red de grandes capitales del vino. Tenemos otros estándares, tenemos más demanda, es oferta y demanda. Hay bodegas para también todos los bolsillos. Anteriormente del boom de las bodegas turísticas, uno hacía la visita guiada para conocer cómo era el proceso de producción y después ibas a comer a otro sitio, esa alternativa sigue existiendo. Me parece que nadie está obligado a comer en una bodega".

Por último, Testa lanzó un pronóstico para el próximo fin de semana largo: "Las perspectivas son buenas. De hecho, nosotros estamos analizando todo el periodo comprendido entre el viernes pasado hasta el domingo 23 porque entre el fin de semana que se produjo por el feriado de Güemes y este que comienza mañana, porque hay como un flujo continuo. El fin de semana pasado fue mejor de lo que esperábamos, con un 62%, y este fin de semana probablemente superemos el 70% de ocupación. Es muy buen dato, es un fin de semana que se comporta históricamente bien porque coincide con la apertura de las temporadas invernales".

