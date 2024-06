Todo lo que hay que saber para poder donar sangre y hacerlo de manera segura y eficaz

Cada 14 de junio se celebra en todas las ciudades del mundo, el Día Mundial del Donante de Sangre. Esta jornada se estableció con el fin de acrecentar la concienciación mundial sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones. Poner de relieve la importante y a su vez hermosa contribución que efectúan los donantes de sangre voluntarios a los sistemas nacionales de salud. Prestar apoyo a los servicios nacionales de transfusión de sangre, las organizaciones de donantes de sangre y otras organizaciones no gubernamentales para contribuir al mejoramiento y la ampliación de sus programas de donantes de sangre voluntarios, mediante el fortalecimiento de las campañas nacionales y locales.

La Asociación Civil Dale Vida fundada en 2005 tiene como finalidad informar y alentar a las personas a convertirse en donantes voluntarios y habituales de sangre. Para garantizar que sus ciudadanos tengan acceso a ella, todos los países necesitan donantes voluntarios y NO remunerados que donen sangre periódicamente. La donación de sangre salva todos los días muchas vidas y ayuda a mejorar la calidad de vida de miles de personas, sin ella no habría trasplantes de órganos y médula ósea, cirugías complejas, tratamientos oncológicos, etc.

El equipo de Dale Vida realiza charlas en distintos ámbitos, sobre todo colegios de los distintos niveles y capacita en los webinars a personas de la comunidad para transformarlas en promotores de la donación voluntaria de sangre. Desde la asociación organizamos y acompañamos jornadas de donación externa de sangre desde 2006, en la actualidad apoyamos a los hospitales públicos de CABA acompañando a la Red de Medicina Transfusional y a otros hospitales públicos de distintos distritos que nos convocan. Las jornadas externas de donación voluntaria de sangre en empresas e instituciones son un rotundo éxito y van creciendo en convocatoria de donantes en cada edición.

Se han transformado en una posibilidad muy bien aprovechada por la gente que estando informada y consciente busca su espacio para realizar este acto solidario inconmensurable por lo que significa para quien necesita la sangre ya que no se puede fabricar y solo se obtiene de alguien que generosamente esté dispuesto a donarla. Gracias a estas oportunidades que cada día se ofrecen con más frecuencia de donar sangre sin tener que abandonar su rutina diaria para ir a un hospital y a la información recibida en las charlas educativas cada vez son más las personas que se animan a poner esta actividad solidaria en su agenda y hacerlo dos o tres veces al año para ayudar a salvar vidas.

Aunque al correr de los años el porcentaje de donantes de sangre que realizan este acto de manera voluntaria, ha crecido sustancialmente, todavía podemos decir que falta mucho para lograr el cambio de paradigma de donantes de reposición familiar a donantes 100% voluntarios aunque hay instituciones o regiones que han alcanzado un alto desarrollo de este tipo de donantes lo que demuestra que se puede lograr; hay que seguir trabajando en la sensibilización y educación sobre todo de los chicos.

El donante altruista es la persona consciente de la necesidad de la sangre, del valor que ella entraña y por tanto, dona regularmente. Están mejor informados, tienen mayor conciencia y responsabilidad, son capaces de obviar las molestias que ocasiona la donación, tienen experiencia en el proceso y contribuyen a aumentar la seguridad.

¿Qué elementos respaldan la seguridad transfusional?

Donantes voluntarios y habituales.

Selección adecuada del donante mediante cuestionarios exhaustivos.

Utilización de reactivos de alta sensibilidad para la detección de infecciones.

Disponer de rigurosos sistemas de control de calidad.

¿Qué condiciones se necesitan para donar?

Tener la voluntad de ceder 450 ml de sangre, aproximadamente, lo que representa el 8 al 10 % del volumen sanguíneo total que circula en el cuerpo. Se puede experimentar intensamente el deseo de ayudar a nuestros semejantes y, sin embargo, estar imposibilitado de hacerlo. Por otra parte, el paciente necesita de la transfusión y tiene derecho a recibir sangre segura.

Para garantizar que se cumplan dichas condiciones, se dispone de un cuestionario para donar, cuyas pautas se han establecido internacionalmente, tendientes a proteger la seguridad del donante y del receptor. En líneas generales, se destacan los aspectos más relevantes focalizando sobre la salud y los hábitos del potencial donante.

Tener entre 16 a 65 años

Pesar 50 Kilos o más.

Sentirse bien el día de la donación.

Gozar de buena salud .

No presentar enfermedad cardiaca, renal, respiratoria, gastrointestinal, no padecer anemia o infecciones, etc.

No haber sufrido en los últimos 12 meses procedimientos quirúrgicos complejos, transfusiones de sangre, tatuajes, piercing, o exposición accidental a sangre u otras secreciones.

Finalmente, se toman las muestras para los estudios de determinación del grupo sanguíneo y las pruebas que permiten descartar infecciones transmisibles por la sangre. Silvia Adriana Arreghini.

* Silvia Adriana Arreghini fundadora y presidente de Asoc. Civil Dale Vida.