Batalla campal por la Ley Bases: reparar la Plaza del Congreso costará más de 100 millones de pesos

La Plaza del Congreso y sus alrededores fueron arrasados este miércoles por el choque entre manifestantes, que rechazaban la Ley de Bases que se aprobó en el Senado, y efectivos de las fuerzas de seguridad que intentaban frenar el avance de hordas de violentos activistas.

Dispuestos a todo y en imágenes que calcaron el salvajismo de aquella tarde del 14 de diciembre de 2017 cuando se sancionó la reforma previsional que impulsó el gobierno de Mauricio Macri, grupos de encapuchados arrojaron piedras y elementos contundentes contra los efectivos policiales, al tiempo que vandalizaron monumentos, fuentes, bancos, veredas y negocios.

Uno de los momentos de mayor tensión se vivió cuando los promotores de estos penosos hechos que quedarán registrados en la historia argentina incendiaron el móvil de Cadena 3 y, luego, voltearon y destrozaron un auto particular que se encontraba estacionado, importunamente, en una de las calles que rodean la zona del Congreso.

Lo vivido hoy en el Congreso fue un episodio lamentable marcado por la violencia de grupos de izquierda y militantes de movimientos sociales que avanzaron al grito de "La patria no se vende", un mantra que repiten mancillando a través de sus actos el verdadero sentido de la defensa legítima de los principios de la República.

Este acto de agresión no solo causa vergüenza y tristeza, sino que también refleja una profunda contradicción. En medio del caos, no parece difícil asociar es comportamiento destructivo a una frase todavía más cercana a la realidad que proponen los violentos de siempre: "La patria no se vende, la patria se destruye".

Solo la limpieza costará 62 millones de pesos.

Por los hechos fueron detenidas al menos 22 personas, entre ellas 15 hombres y siete mujeres.

Tras la sanción de la ley y cuando la tensión en el lugar disminuyó, el Gobierno de la Ciudad inició las tareas de limpieza de la zona que quedó seriamente dañada y cuya reparación, según estimaciones del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño, costará unos 100 millones de pesos y demandará varios días.

En 2017, cuando la misma zona de la Ciudad fue escenario de dos jornadas seguidas de violentos incidentes como los que se registraron este miércoles 12 de junio, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se vio obligado a invertir 23 millones de pesos para reconstruir la Plaza del Congreso que, paradójicamente, había sido sometida unos días antes a una profunda remodelación que costó por entonces unos 59 millones de pesos.

El operativo que se puso en marcha cerca de esta medianoche cuenta con 120 barrenderos, 8 hidrolavadoras, 6 camiones recolectores, 20 supervisores, 8 brigadas de acción inmediata. Solo por esta tarea el costo es de 62 millones de pesos.

Asimismo, se constató la vandalización de 9 contenedores y 37 cestos valuados en más de 30,5 millones de pesos.

Al mismo tiempo, comenzó el relevamiento de los daños causados en el paisaje y mobiliario urbano, que continuará durante el este jueves para dimensionar la totalidad del daño con toda la zona limpia.

Hasta el momento se registraron los siguientes daños: