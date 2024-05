"El paro no me paga las cuentas": la respuesta de varios trabajadores a la CGT

El acatamiento al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) no tiene esa plenitud que se anticipaba y, aunque la Ciudad de Buenos Aires presenta un menor tránsito y una imagen de cierto vacío, sigue activa como si se tratara de un feriado. Muchos trabajadores salieron igualmente a trabajar y abrieron sus negocios justificando de forma contundente: "El paro no me paga las cuentas".

La última frase la dijo un kiosquero del barrio porteño de Chacarita en diálogo con MDZ y explicó: "Si yo no abro no llego a pagar las boletas de 500 'lucas' que me llegan por mes. ¿Qué consiguieron con el último paro general que hicieron? Nada. Esto no es para los trabajadores, es para ellos. El tono respondía a un sentimiento de bronca, algo molesto por la pregunta quizá, como suponiendo que su respuesta era obvia.

Empleados de una tradicional pizzería porteña de la Avenida Corrientes explicaron, a diferencia de la posición del kiosquero: "Si fuera por mí no vendría, pero el dueño dio la orden de abrir y hay que obedecer". Igualmente esta no es la posición común de los empleados, ya que unos albañiles de la zona declararon que fueron a trabajar sin recibir ningún llamado de arriba: "Hay que guardar los materiales que nos dejaron porque sino te los roban y se descuenta del sueldo". Los tres trabajadores fueron por sus propios medios hasta la obra y llegaron con el fin de evitar un potencial robo, aunque explicaron que por el paro no recibirían más materiales y que al terminar de guardar lo que tenían volverían a sus casas.

Las zonas neurálgicas del transporte público es donde quizás hay mayor impacto del paro, ya que ferrocarriles y subtes no funcionan, y solo algunas empresas de colectivo prestan servicio. En estos lugares, los negocios que abrieron sus puertas esperan a la poca clientela que se acerca en un escenario muy distinto al de la vida diaria. Allí, una vendedora de café explicó a este medio: "Salgo a laburar porque las cuentas no se pagan solas. Si no salgo a laburar, termino gastando más de lo que podría pagar. La situación está difícil pero trabajando se puede aguantar".

Aunque hay acatamiento de muchos sectores, la realidad en la calle es que hay gran cantidad gente que salió a trabajar igual, a sabiendas que un día cerrado es un día de pérdidas. Al mismo tiempo, hay trabajadores que salieron a esperar el colectivo aunque haya un servicio escaso, pero no solo empleados de comercio, sino también de otros rubros, como abogados, docentes y profesionales de la salud, entre otros, que no adhirieron a la medida de fuerza.

El paro general afectó a la recolección de residuos en todo el país. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ.

Es el segundo paro general al que convocan desde la CGT desde que comenzó el Gobierno de Javier Milei, reactivándose el movimiento sindical luego de cuatro años de acompañamiento y comprensión a la gestión de Alberto Fernández. Ese tiempo de pasividad generó en el grueso popular una imagen negativa de los gremios en medio de una crisis económica que todavía existe. Como reacción, muchos trabajadores salen igual a realizar sus tareas a pesar del llamado a huelga y defienden que ese camino no lleva a ningún lado.

La zona de Constitución casi desierta por el paro general. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ.

Sin estar precisamente alineados al Gobierno, las voces contra el sindicalismo se repite y a los referentes de la central obrera "los corren" por izquierda y por derecha. Ya la marcha del Día del Trabajador no tuvo la convocatoria masiva de otros tiempos y el paro general no goza de pleno acatamiento esperado. Desde Casa Rosada ven esto con buenos ojos y celebran cada paso en falso que pueda dar la CGT, pero aunque el hartazgo con la política partidaria llevó a Javier Milei a la presidencia, no bastará solo con eso para asegurarse una renovación de confianza en las elecciones legislativas y el ansiado derrame deberá materializarse lo antes posible.