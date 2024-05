De recuperador urbano a Licenciado de la UNCuyo: la emotiva historia de Juan Bafumo

Juan Mauricio Bafumo, es Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública. La carrera se dicta en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNCuyo pasó por los estudios de MDZ Radio 105.5 FM para contar su historia de vida y los acontecimientos que lo llevaron a querer, primero terminar el secundario y luego ingresar a la universidad pública. Tiene 45 años, y cuando iba al secundario su papá fue despedido del Banco Mendoza y entró en depresión. Juan tuvo que abandonar sus estudios para salir a trabajar. Changarín en la Feria de Guaymallén y recuperador urbano, o más conocido como cartonero, cuanto tuvo su primer trabajo formal decidió continuar estudiando. Se inscribió en el CENS 3-744 del Campo Papa, donde terminó el secundario y fue abanderado. Desde abril del 2024 es el primer integrante de su familia con un título de grado.

Juan se presentó: "Soy licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, que es un título de grado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo. El 16 de abril egresé, con la tesis denominada La importancia de los actores interjurisdiccionales en los mecanismos de gobernanza ambiental, el caso fue el canal Pescara".

A la pregunta de por qué estudió esa carrera, Juan Bafumo respondió: “Te voy a decir para qué: para aportar un grano de arena a la sociedad con mi conocimiento, mis ideas. También las necesidades de mi barrio, de Mendoza, de Argentina y, en general, donde se requiera mi experiencia y lo que estudié".

Así comenzó su relato, y así continuó: "La pregunta que uno se hace de ¿Cómo uno quiere que lo recuerden? ¿Por lo que soy como persona o por lo que hice como persona? Y yo quiero que me recuerden como soy, no por mis logros. La otra pregunta, que es más complicada, es que si yo me quiero ¿por lo que soy o por lo que estoy logrando? Realmente, quiero que sea por lo que soy como persona y poder dar. Dicen que lo que no se comparte se termina perdiendo. Compartir todo lo que estudié, las experiencias y un montón de situaciones del lugar donde estoy, de ese contexto, creo que es importante porque refleja un montón de situaciones que muchas veces parecen ser lineales. O sea, parece que todo es así que porque tal persona es esto porque quiere y no es así. Hay muchas cuestiones que no son lineales, sino que hay que ver el trasfondo, el por qué. Hay muchas cuestiones históricas como fueron todos los periodos gubernamentales en Argentina".

Juan contó que nació durante la dictadura militar del 78 pero "después, en el 83, vino la Caja PAN (Programa Alimentario Nacional), después en los 90 quedó toda la gente sin trabajo, como mi papá que entró en depresión, trabajaba en el Banco Mendoza, después en el 2001 con la crisis. O sea, hay un cúmulo de cuestiones que hacen que uno llegue a un lugar y hay que hacer un análisis integral para dar una opinión. No solamente porque lo ves juntando cartones vas a decir ‘esa persona quiere estar ahí’. Yo desde niño, toda la vida quise ser pediatra. Tuve una beca cuando estudié en el secundario, por un tío que trabajaba también en el Banco Mendoza y cuando mi papá se quedó sin trabajo, entró en depresión y tuvimos que dejar de estudiar y salir a trabajar. En ese entonces trabajaba en la Feria de Guaymallén como changarín".

"Yo soy oriundo de Guaymallén, de la calle Tirasso, cerca del Instituto Nacional de Vitivinicultura, enfrente del Camping del INV. Mi madre vive ahí todavía, mi padre falleció en el 2016. A los 19 años fui papá joven y con mi compañera, mi esposa, nos fuimos a vivir al Campo Papa que nos dieron un pedacito de terreno, construimos ahí y nos quedamos", comentó Bafumo.

En el 2015 consiguió un puesto laboral, que aún conserva, en "una empresa de grúas, trabajo de sereno en la noche. Entro a las 7 de la tarde y salgo a las 7 de la mañana todos los días. Nunca había tenido trabajo en blanco y empecé a sentir un cambio, un poco más de autoestima, tenía un bono de sueldo, tenía una tarjeta de débito. Nunca había entrado a un banco. Siempre en la calle juntando latas, juntando cartones o trabajando en la feria, pero nunca en el circuito, en la estructura, en el sistema" dijo Juan Bafumo y continuó: "Una noche estaba ahí cuidando, y como tengo tantas horas para estar pensando, tuve como una luz dentro de mi cuerpo, de mi corazón y dije ‘mañana voy a empezar a ver dónde puedo terminar el secundario’. Porque ya había hecho el secundario, pero me faltaban algunas materias. Al otro día fui a la Municipalidad de Godoy Cruz, pregunté si había algún CENS que funcionara en la mañana para poder hacerlo y me dijeron que había uno cerca de mi casa, en el Campo Papa el 3, el CENS 3-744. Fui a preguntar, me dijeron que estaban anotando y me anoté. Me dijeron si quería hacer el último año directamente, pero yo quería hacerlo desde el principio, quería vivir el proceso de ir todos los días. En ese entonces tenía mi motito, una 110, así que salía de trabajar, me tomaba unos mates en mi casa y después iba".

En ese entonces "cuando vi el contenido que me estaban dando, porque ni siquiera sabía de qué bachiller era, era bachiller de Humanidad y Ciencias Sociales, me empezó a gustar y me empecé a entusiasmar. Veía que me iba bien, comprendía los contenidos". Ahí volvió a suceder: "Tuve esa luz y dije ‘lo voy a poder hacer’. Porque pensé que me iba a encontrar con algo que no iba a comprender porque hacía tantos años que no estudiaba. Lo hice en 3 años. Fui abanderado en la bandera nacional, con 9.82 de promedio. Terminando el CENS me anoté en el pre de Ciencia Política en el 2018".

Una vez concluido el secundario, ese mismo año, Bafumo se acercó al edificio del a FCPyS para comenzar los trámites de inscripción. "Cuando crucé la puerta de la Facultad, no podía creer que estaba ahí. Me anoté y ahí empecé el pre que se hace en octubre, en noviembre, que es una ambientación para ver si te gusta la carrera, o no. Me gustaba, estaba lleno de gente. En febrero ya arranqué bien, en el 2019. Fuimos a hacer un trabajo al Barrio 6 de Noviembre, en la calle Rodríguez Peña en el boulevard de Dorrego. En dictadura, en el 76, muchos de los jóvenes que estaban militando se refugiaban en esos lugares, alquilaban ahí, porque es una zona donde hay salida para todas las rutas. Tenés la Rodríguez Peña, la Ruta 7. También había un conflicto con la Iglesia por un terreno. La Ciencia Política era eso. Me saqué un 10, y me acuerdo cuando el profe me dijo ‘ahora sos parte de la Universidad’. Se me corrieron las lágrimas. Me dieron el certificado de alumno regular y sabía que ya era parte".

