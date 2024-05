Un funcionario de Milei explicó por primera vez por qué se suspendió la llegada del tren a Mendoza

Al asumir el nuevo Gobierno, todas las áreas del Estado comenzaron a ser analizadas y evaluadas detalladamente. El estado de los trenes y del trazado de las vías sorprendió mucho al nuevo secretario de Transporte, Franco Mogetta, quien denunció que recibieron trenes en "muy mal estado" y que "hace mas de 4 años que no se le realizan tareas de mantenimiento".

"Hace muchísimos años que no se hacen compras de repuestos ferroviarios y hay talleres que no se les hizo el mantenimiento necesario y que no tienen capacidades de hacer mantenimientos vitales. La actualización de la tarifa ferroviaria apunta a corregir estos desajustes", sostuvo Mogetta en declaraciones radiales.

En 2023 fue anunciada la llegada del tren a Mendoza.

“Recibimos un sistema en muy mal estado. Hace más de 4 años que los trenes no tienen el mantenimiento integral necesario y hace más de 10 años que no se hace compras de material rodante. También es muy grave lo que nos dejaron en infraestructura, por eso decidimos suspender servicios de larga distancia en el interior”, puntualizó Mogetta.

A su vez hizo referencia a la suspensión de la llegada del tren de pasajeros a Mendoza. Si bien recientemente se explicó que era una decisión momentánea, la misma no ha sido solucionada y el tramo desde Justo Daract a Palmira sigue sin estar disponible.

"La infraestructura, es decir, la vía por la cual circulaba ese tren estaba en un estado calamitoso. Eso generaba un altísimo riesgo de descarrilar en muchos puntos, además de que el tren tenía que circular a muy baja velocidad", destacó el funcionario nacional.

"Estamos auditando el efecto de la infraestructura en el interior del país porque, verdaderamente, en los últimos años a las vías no se les hizo los trabajos de mantenimiento y renovación que debían hacerse", informó Mogetta.

El tramo afectado es entre Justo Daract y Palmira, que tienen una distancia de 374 km y actualmente tiene demoras de más de 14 horas. El servicio hasta Daract seguirá corriendo normalmente y desde la empresa descartaron que la medida se haya tomado por falta de personal, reducción del mismo o retiros voluntarios que se produjeron en los últimos meses.

En el sitio web de Trenes Argentinos se puede observar que ya no está disponible la venta de pasajes a la Estación Palmira tras la suspensión del servicio y el mismo solamente llegará hasta Justo Daract hasta el mes de junio, mientras analizan qué decisión tomar sobre el tramo hasta el Este de Mendoza.