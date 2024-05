Desafíos, nuevos puestos y jornadas de 3 días semanales: cómo la IA transformará el trabajo en pocos años

Vaticinaban con autos voladores y viajes en el tiempo para el 2015, también robots que se revelaban al hombre y dominaban el mundo. Se ha sembrado mucho miedo en torno a la inteligencia artificial, protagonista de esta Revolución Tecnológica que la sociedad está atravesando. Los expertos, sin embargo, ven un panorama distinto, con nuevos puestos de trabajo, desafíos para el aprendizaje y, quizás, jornadas laborales de 3 días por semana.

Los grandes avances tecnológicos han implicado momentos clave en el desarrollo social y económico de los distintos países. Cuando se abrió paso la Primera Revolución Industrial, cuyos protagonistas fueron la máquina a vapor y la mecanización de la producción, los ciudadanos del siglo XVIII comenzaron a temer por el futuro de sus empleos; muchos desaparecieron, sí, pero se crearon y potenciaron otros tantos más.

El mundo está atravesando la primer gran Revolución tecnológica.

Y, de hecho, esta creciente implementación de la IA podría empoderar al ser humano. Lucas Bustos, gerente global de Selección y Desarrollo de Apex América, dialogó con MDZ y analizó este nuevo panorama que se viene instalando desde hace algunos años: "Va a cambiar la forma de trabajo, sobre todo aquellos empleos rutinarios. Seguramente vayan surgiendo nuevas posiciones y los puestos serán más estratégicos, pues los datos ya vendrán trabajados y con eso uno deberá tomar más decisiones".

IA: ¿amigo o enemigo de los jóvenes en la búsqueda laboral?

Las herramientas de IA, para el especialista, no sólo cambiarán varios puestos, sino que también cooperarán en el surgimiento de nuevos. Algunos se están gestando en estos momentos, y otros aparecerán en el futuro con próximas revoluciones tecnológicas, como podría llegar a ser la Revolución de la Inteligencia Artificial.

"Lo importante acá, lejos de tenerle miedo, es que la gente va a tener que preparase más para esto. Si vos todos los días usas excel y cargas datos, vas a tener que perfeccionarte más, vas necesitar más capacitación. Estamos en la era del aprendizaje continuo y es muy importante prepararse. Y no hay que combatir la IA, hay que convivir con ella, adaptarse", señaló Bustos, con un tono optimista en cuanto al futuro laboral.

Como ya se explicó, ante cada gran cambio mundial, el miedo y la incertidumbre dominaron a las personas, y esta no es la excepción. Muchos han puesto el grito en el cielo por lo que será el mercado laboral en los próximos años, intentando pronosticar que las nuevas tecnologías complicarán el acceso de los jóvenes al mundo laboral, ya que aparentemente reemplazarán los puestos juniors.

Bustos, lejos de negar que esta realidad digital trae consigo nuevos desafíos, en primer lugar destacó que las nuevas generaciones están viviendo la era de la digitalización de una forma mucho más veloz que cualquier otra, donde las herramientas se actualizan cada vez más rápido. De la mano con esto, y en segundo lugar, resaltó también que a estos nativos digitales no les es difícil entenderlas.

Para Bustos, la Revolución tecnológica inició hace alrededor de 6 años.

"Es una realidad, sí, que el mundo se volvió más competitivo. Hay personas que con todo el acceso a la formación y a la información pueden alcanzar casi el mismo nivel que alguien que se la pasó toda su vida estudiando. Se está bajo mayor competitividad educativa y laboral, por lo que piden más requisitos para encontrar al mejor candidato. Todo el tiempo hay una competencia porque hay mucha más accesibilidad al aprendizaje", advirtió el experto.

De este modo, resolvió: "Si uno accede a las herramientas tecnológicas que necesita para su puesto y se va metiendo en su evolución, tendrá mayores oportunidades. La revolución industrial es más enfocada a una profesión. Hace años atrás habían miles de personas que hacían soldaduras y hoy no se encuentran soldadores tan fácilmente, porque mucho de eso se reemplazó por máquinas. E incluso ya hay herramientas tan fáciles de manejar que uno puede soldar por sí mismo en su casa".

Jornadas laborales más cortas

El mercado laboral es el que más afectado se verá (y está viendo) por estos avances. Tiempo atrás, muchos se han animado a vaticinar con grandes cambios que, para sorpresa de algunos, ya se están implementando. Por ejemplo, millonarios como Bill Gates han apostado firmemente en las semanas laborales de tres días.

"Esto ya sucede en algunas empresas de Gran Bretaña. Pero creo que depende del desarrollo de cada país, y de muchos factores dentro de este: lo económico, social, cultural y del rubro de cada uno, por supuesto. La jornada laboral va a cambiar según la inversión que tenga cada país", dijo Bustos.

La IA potenciará el empleo.

Los territorios que están mejor posicionados económicamente, explicó, muestran avances mucho más rápidos en lo que respecta a las legislaciones laborales, en comparación con aquellos que están en subdesarrollo. El empleo cubre necesidades básicas, y los ciudadanos que viven en crisis necesitan trabajar más horas para vivir.

¿Y qué tiene que ver con esto el avance de las nuevas tecnologías? La inteligencia artificial ya está comenzando a desarrollar tareas más monótonas, como el procesar datos, por lo que el hombre solo necesitará estar detrás de ella configurándola y monitoreándola; potencia su trabajo y le quita quehaceres básicos de encima.

"Hay compañías que han bajado su estructura mientras integran más la IA, lo cual no quiere decir que van a haber despidos masivos ni mucho menos. Todos los días que hay una nueva evolución. Al ChatGPT se le puede dar instrucciones y arma un mail. Entrega planillas de datos ya analizadas. Lo vemos claramente ya en las plataformas de películas y series, que te analizan y recomiendan productos según tus gustos e intereses", sumó.

¿La inteligencia artificial matará al humano?

La famosa novela de Isaac Asimov 'Yo, robot', que luego se transformó en un film, es un clásico escrito hace más de 70 años y relata la forma en que la inteligencia artificial se revela del hombre y planea derrocarlo. Tres décadas después se estrenó la primer película de 'The Terminator', donde narra la forma en que los hombres lideran la revolución contra Skynet. 'Alien, el octavo pasajero' de 1979, y 'Matrix' de 1999 son otros ejemplos más de este tipo de producciones.

Ninguno de estos libros y películas son recientes y, en rigor, han sabido crear enormes secuelas e incluso inspirar productos nuevos, como la serie 'Black Mirror'. "Hay tanta ciencia ficción de que los robots nos van a exterminar que quedó eso, miedo al robot, a la tecnología, al avance de esta. También se decía que en 2015 íbamos a andar en naves, como se vio en 'Volver al Futuro'", resaltó el profesional de Apex América.

Existen cientos de películas y libros apocalípticos en torno a la IA.

"Se creó toda una ficción apocalíptica, pero no debemos tenerle miedo a los avances tecnológicos, sino abrazarlos, amigarnos con ellos, porque son inevitables. El mensaje es: no hay que dormirse, no hay que dejar de prepararse, porque ya entramos en un mundo del aprendizaje continuo", cerró.