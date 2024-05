Cooperativa de presos de la cárcel de Batán firmó un convenio para reforzar su producción maderera

La cooperativa "Oktupak" que integran presos y ex presos de la Alcaidía Penitenciaria de Batán, también conocida como Unidad Nº 44, firmó un convenio para reforzar su producción maderera.

Los reclusos ya fabrican muebles y, con recursos propios, adquirieron los equipos para perfeccionar sus producciones. Ahora, también cuentan con el respaldo del Sindicato de Madereros tras un acuerdo basado en las capacitaciones gratuitas y en el lugar donde cumplen las condenas.

Ya se concretaron las primeras clases teóricas y prácticas, abocadas a perfeccionar las técnicas, sistemas y métodos que "promuevan la eficiencia y la calidad en el trabajo", informaron los profesores, que destacaron el interés de los aprendices en el programa que busca el desarrollo y la mejora de las oportunidades laborales.

Las máquinas y herramientas que utilizan, de forma administrada, cabe remarcar que fueron adquiridas el año pasado con recursos propios de la cooperativa y un subsidio otorgado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Estas actividades fueron gratificantes para todos los involucrados, tal como lo definió Julio César Godas, secretario general del Sindicato de la Madera en Mar del Plata, quien aseguró que "los internos tienen muchas ganas de aprender y muchas ganas de lograr un montón de cosas. Me fui muy satisfecho con la charla y el encuentro".

El presidente de la cooperativa, de azul, rodeado de los integrantes y especialistas de la madera - Foto: Oktupak

"Queremos colaborar para que puedan dejar un camino que no eligieron y darles un valor agregado para que ellos puedan desarrollarse en la vida interna y externa cuando puedan recuperar su libertad. Me fui muy nutrido y creo que estos encuentros me hacen aprender mucho más a mí que a ellos", agregó.

Juan Manuel Aiello, presidente de la cooperativa, valoró que "poder recibir el apoyo de una organización de trabajadores nos alienta y estimula. Haber podido incorporar máquinas industriales y herramientas específicas requieren conocimiento y ductilidad así que nadie mejor que los mismos trabajadores experimentados que vengan a enseñarnos".

El ex rugbier fundó la cooperativa en el 2020 y tuvo su germen 11 años atrás cuando con la ONG "Cambio de paso" comenzó a enseñar ese deporte a los presos, donde admitieron solo a los reclusos que tuvieron "conducta ejemplar y trabajen o estudien". El año de la creación de la ONG, el deportista jugaba profesionalmente para un equipo italiano y le tocó enfrentar en una serie de amistosos al equipo de presidiarios; desde allí comenzó a colaborar con ellos y se convirtió en su entrenador.

La capacitación de los presos de la cárcel de Batán

"No solo es para nosotros el aporte educativo si no también el apoyo humano algo vital en el ámbito de las cooperativas. Estamos muy agradecidos y felices de esta nueva etapa", evaluó Aiello, quien insistió en que estas actividades promueven su reinserción en la sociedad, en una conexión permanente que mantienen con el Patronato de Liberados, la institución provincial que tiene el mismo objetivo.

"Oktupak" hoy tiene dos patas, una base externa, ubicada en la zona sur, desde donde se brindan servicios de mantenimiento de parques, y un taller intramuros en un espacio cedido por el penal. Allí se fabrican muebles con materiales recuperados y se realizan trabajos de herrería de obra y herrería artística.

Entre los trabajos salientes que brindaron, hubo reparaciones de sillas de ruedas para el PAMI y reparación de muebles de otros organismos ministeriales.

A través de la cuenta de Instagram @oktupak muestran sus progresos y suelen pedir donaciones de máquinas y herramientas de carpintería y herrería.