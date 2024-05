Judiciales: los ayudantes fiscales se suman al paro desde este sábado

Ricardo Babillón, secretario general del gremio de judiciales, habló en MDZ Radio 105.5 FM sobre la situación de los trabajadores del Poder Judicial y oficinas fiscales. Las condiciones laborales no son las mejores y se agravan por la situación salarial. Hace meses que toman medidas de fuerza, como el paro, llevadas a cabo por los auxiliares fiscales. Si bien se creía que sería desde este domingo, finalmente los ayudantes fiscales se suman al paro desde este sábado, acompañando la medida de los auxiliares fiscales, lo que generará más complicaciones en la atención. Como ya ha ocurrido en varias oportunidades, las oficinas fiscales solo serán atendidas por los fiscales.

Babillón aseguró que "la situación de los judiciales es realmente triste. Tenemos dos frentes abiertos. Uno es el tema de las oficinas fiscales y el otro es la paritaria en general. La gente tiene la idea de que el judicial es el empleado público mejor pago, pero hoy un ingresante al Poder Judicial está por debajo de la línea de la indigencia. Trabaja todo el mes y no le alcanza para llevar porotos y arroz a la casa. $300.000 cobra hoy la categoría 23, la más baja, teniendo en cuenta que la línea de la indigencia se marcó el mes pasado en $275.000. Esta situación se agrava por las condiciones y la presión laboral".

Son dos cuestiones que van de la mano, ya que "una es la recomposición salarial hacia todo el Poder Judicial y otra es una deuda histórica con las oficinas fiscales que están prácticamente en un letargo. Por $300.000 al mes trabajan 8 horas por día, trabajan fines de semana, trabajan feriados, trabajan para las fiestas. Esta es la situación general de un ingresante. El sueldo promedio en las oficinas fiscales con 12, 13 años de antigüedad es de $400.000, $430.000", dijo Ricardo Babillón y agregó que se trata de trabajadores "que toma la denuncia y que contiene a las personas de una forma humana, porque ni siquiera te capacitan para llevar adelante estas tareas".

El dirigente, por otro lado, explicó que la oferta salarial del Ejecutivo y su posicionamiento no hizo más que fortalecer la lucha: "Esto de decir ‘se van por lo menos hasta julio y no sabemos si los volvemos a llamar en julio para negociar sin aumento’, ha endurecido los reclamos y causado una rebeldía mayor hacia dentro del Poder Judicial porque, realmente, los salarios son muy malos y no se tolera. El mismo día que el Gobierno te ofrecía un 11%, tomado sobre el mes de enero y no sobre el sueldo anterior, en realidad te implica un 8,04% para abril, 7,5% para mayo, y un 6,8% para junio. Ese mismo día el Gobierno anunció que el boleto de colectivo se iba a $550. No te alcanzaba para cubrir la diferencia en el transporte para llegar a trabajar".

Babillón aseguró que "más allá de que hay una comisión directiva, que en la misma mesa paritaria rechazó la oferta, al ser trasladada a la Asamblea de judiciales, se ratificó lo actuado y no se aceptó esta oferta salarial. Además, no podemos aceptar porque no nos conduce a nada" y agregó que se trata de "un juego que plantea el Gobierno donde los gremios nos sentamos, ahora cada tres meses, a discutir qué tan pobres vamos a ser al mes siguiente. Porque no estamos hablando de recomposición salarial".

En este marco, "martes y miércoles también habrá paro de empleados y funcionarios del Poder Judicial. Es decir, que se va a paralizar por completo la atención", sentenció el dirigente de judiciales y aseguró que "a esto hay que sumarle que vienen de paro los chicos de las oficinas fiscales y se han sumado -desde este sábado- los ayudantes fiscales que, hasta la semana pasada, no realizaban medidas de fuerza. Cualquier persona que quiera hacer una denuncia, cualquier hecho grave que haya en la provincia, solo va a contar con los fiscales. Es gravísimo, es como si en un hospital sólo quede el director atendiendo".

Por último Babillón dijo que desde la mesa paritario no han roto el diálogo sino que "es el gobierno quien cierra el diálogo. Hemos pedido que quede abierta siempre la posibilidad del diálogo para buscar acercamiento. Nos parece fundamental, porque si las personas no dialogan no van a llegar a ningún lugar y la lucha por la lucha no tiene sentido. Agregó un mensaje a la comunidad: "Sabemos que muchos van a estar enojados, es difícil en situaciones así pedirle a la gente comprensión, pero lamentablemente no tenemos otra opción, no tenemos otra otra salida que luchar por los derechos. Somos el único gremio que queda, tal vez, luchando en este momento. Pero estamos obligados por las circunstancias".

